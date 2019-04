Nach einem bis zum Ende nicht immer hochklassigen, aber packenden Duell waren sich die beiden Trainer in der Bewertung einig, dass der Sieg der Gäste aufgrund des zweiten Durchgangs absolut in Ordnung ging. Für Matzenbachs Coach Markus Grimm war es dabei unerklärlich, warum sein Team nach dem Wechsel kaum noch einen Fuß auf den Boden bekam. „Wir haben das Spiel in der ersten Hälfte dominiert, es aber versäumt, nach der Führung nachzulegen. Im zweiten Durchgang war es dann zu wenig, was von uns noch gekommen ist. Nach drei Niederlagen in Folge wird es jetzt schwer, noch einmal nach vorne zu kommen.“

Umso zufriedener zeigte sich sein Gegenüber Semih Dalyanci, der allerdings vom Thema Meisterschaft für seine Mannschaft nichts hören will. „Wir sind nur schwer ins Spiel gekommen. Matzenbach war am Anfang richtig stark. Nach dem Rückstand haben wir uns aber in der Defensive gefangen und sind wie so oft sehr solide gestanden. Vorne haben wir unsere Qualitäten, die wir dann in der zweiten Hälfte auch gezeigt haben.“

In der Anfangsphase der Partie zeigten die Gastgeber bei allem Respekt, der beiden Mannschaften durchaus anzumerken war, einen couragierten Auftritt. Die Gäste wurden beim Spielaufbau früh gestört, sodass sie nur mit weiten Bällen, die selten ihre Adressaten fanden, agieren konnten. Matzenbach dagegen kam über den überall präsenten Samuel Schultes immer wieder vors Langenburger Gehäuse.

Dennoch gelang es auch der Heimelf zunächst nicht, aus dem Spielverlauf heraus gefährliche Szenen zu inszenieren. Doch nach einem Foul an Matthias Stöffler knapp außerhalb des Strafraums setzte Samuel Schultes den fälligen Freistoß auf die Oberkante der Querlatte. Langenburgs Keeper Joachim Fritsch, der gewohnt souverän agierte, wäre hier wohl nicht herangekommen. Nur wenige Minuten später konnte Philipp Wolf einen weiteren Schultes-Freistoß mit dem Kopf vor dem einschussbereiten Michael Kranz zur Ecke klären.

Mitte der ersten Hälfte, in einer Phase, in der es aussah, als ob Langenburg langsam besser ins Spiel kommen könnte, dann die Führung für die Gastgeber mit der wohl sehenswertsten Aktion der gesamten Partie. Samuel Schultes brachte einen gefühlvollen Heber auf Michael Kranz, der per Kopf auf Michael Rein querlegte. Dieser hatte dann keine Mühe mehr, den Ball im Langenburger Tor unterzubringen. In der Folgezeit hatte Matzenbach das Spiel im Griff, ohne sich echte Möglichkeiten zu erarbeiten.

Gäste drängen auf den Ausgleich

Nach dem Wechsel war den Gästen von der ersten Sekunde an anzumerken, dass sie sich etwas vorgenommen hatten. Jetzt liefen sie die Gastgeber entschlossen an und hatten dann auch sofort das nötige Quäntchen Glück, um zum Ausgleich zu kommen. Nils Wieland kam auf der rechten Seite zum Flanken. Sein Ball strich über den Hinterkopf des eben eingewechselten Tilmann Hartweg zum am langen Eck stehenden Lucas Schmidt, der das Leder unhaltbar unter die Latte wuchtete.

Danach war den Gastgebern eine gewisse Unsicherheit anzumerken. Langenburg gelang es auch, den im ersten Durchgang überragenden Samuel Schultes fast völlig aus dem Spiel zu nehmen, sodass die Heimelf zu keinen klaren Aktionen nach vorne kam. Nach gut einer Stunde wurde Tilmann Hartweg, der das Langenburger Spiel deutlich belebte, gefoult. Den fälligen Freistoß zog Semih Dalyanci aufs lange Eck des Matzenbacher Tores, wo Philipp Wolf stand und zur Führung einköpfte. Die Gastgeber warfen in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, konnten sich aber keine klare Chance mehr erspielen, sodass es beim Erfolg der Gäste blieb. – Reserven: 3:2