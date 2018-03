Breitensport Eine Bereicherung für die Gemeinde

Dünsbach / Ralf Mangold

Eduard Rückl wird als Letzter auf die Bühne gerufen, und Ralf Bantel überreicht ihm die Verbandsehrennadel in Gold. Doch was dann passiert, hat Hohenlohes Fußballbezirksvorsitzender wohl in dieser Form noch nicht erlebt. Mehrere Minuten lang bekommt Rückl stehende Ovationen von den rund 380 Gästen in der voll besetzten Gerabronner Stadthalle. Eine größere Anerkennung für ehrenamtliches Engagement kann man wohl nicht bekommen – und das Urgestein des TSV Dünsbach hat sich diesen Applaus in den über 49 Jahren, die er nun schon im Verein tätig ist, sicherlich verdient.

Doch er war nicht der Einzige, der an diesem Jubiläumsabend zum 50. Geburtstag des TSV Dünsbach für sein Engagement geehrt wurde (siehe Infokasten). Am Ende war die ganze Bühne voll mit Geehrten, die Auszeichnungen des WLSB, Turnerbundes und Fußballverbandes erhielten. Turngauvorsitzender Dr. Friedrich Bullinger lobte in seiner kurzweiligen Rede das beeindruckende ehrenamtliche Engagement im Verein.

Fast auf den Tag genau vor 50 Jahren fand die Gründungsversammlung des TSV Dünsbach im Gymnastiksaal der alten Schule statt. Zuvor gab es im Dorf schon einen kleinen Verein, der SV Dünsbach hieß. Die ersten Abteilungen des neuen Klubs hießen Turnen und Fußball.

Eines der 33 Gründungsmitglieder war Heinz Mohr, der als Platzkassierer angefangen hatte und später dann sogar ein Jahrzehnt lang dem Verein vorstand. Inzwischen hat der Verein sieben Abteilungen und über 500 Mitglieder – mehr als Dünsbach überhaupt Einwohner zählt. Profitiert hat der TSV dabei sicherlich auch von seinem großen Einzugsgebiet, das von Ruppertshofen, Obersteinach bis nach Wolpertshausen reicht.

Mit dem Waldstadion fing es an

Ein großes Problem war zu Beginn der schlechte Zustand des Sportplatzes beim Waldteil Bühl an der Straße nach Leofels – auch Waldstadion genannt. Das Spielfeld hatte einen Höhenunterschied von beinahe zwei Metern von der einen zur anderen Außenlinie. Aufgrund dieser schlechten Sportplatzverhältnisse war der TSV als Punktelieferant für die anderen Vereine sehr begehrt. Inzwischen haben sich die Kicker aber gut entwickelt und spielen nun schon einige Jahren in der Bezirksliga eine gute Rolle.

„Das ist einfach super, was wir als so kleiner Ort daraus gemacht haben“, blickt Mohr auf ein hal­bes Jahrhundert Erfolgsgeschichte mit großem Stolz zurück. „Das war damals überhaupt nicht abzusehen. Ich bin begeistert, dass wir heute so da tehen.“ Immer noch geht Mohr ab und zu gerne auf den Sportplatz.

Mit ihm, Günther Wahle, Günther Friedrich, Werner Grün, Werner Burkert, Karl Voigt, Irene und Wilfried Richter versammelten sich insgesamt acht Gründungsmitglieder auf der Bühne und hatten viel zu erzählen von den schwierigen, aber doch schönen Anfangszeiten des Vereins.

„Ein rundum gelungener Festabend“, freute sich TSV-Vorstand Steffen Reichert, bevor er sich nach der Show noch ein Dessert am reichhaltigen Büfett gönnte. Begeistert war nicht nur er von dem rund halbstündigen Film, in dem die einzelnen Abteilungen des TSV vorgestellt wurden. Erich Abel und Erich Söll hatten fast ein ganzes Jahr lang Filmmaterial gesammelt und für den Jubiläumsabend zusammengeschnitten.

Tolles Bühneprogramm

Und auch das Bühnenprogramm hatte es in sich. Künstlerisch wertvoll und äußerst sportlich waren die Darbietungen der „Schdäggeles Drewer“ sowie der Nachwuchssportler aus der Turn- und Akrobatik- und Cheerleading-­Abteilung.

Zum Auftakt des Festabends und in den Pausen unterhielt die Stadtkapelle Gerabronn das Publikum. Ein dickes Lob für den TSV Dünsbach gab es schließlich von Gerabronns Bürgermeister Christian Mauch, „die gute Jugendarbeit bereichert die Gemeinde“.