Mädchenfußball Ein weiteres Jahr in der Bundesliga

Ein weiteres Jahr in der Bundesliga

Nürnberg / Günther Herz

Durch eine weitere taktisch und kämpferisch hervorragende Leistung im letzten Rundenspiel gegen die „Clubberer“ aus Nürnberg bleiben die B-Juniorinnen des TSV Crailsheim ein weiteres Jahr in der höchsten Klasse, der DFB-Juniorinnen-­Bundesliga.

Die „Gelb-Schwarzen“ begannen das Spiel sehr konzentriert und ließen den Tabellennachbarn von der Noris nur wenig zur Entfaltung kommen. So war es bereits in der achten Spielminute Chantal Halici, die ihrer Gegnerin den Ball abluchste. Ihre Flanke von der Grundlinie konnten die Nürnbergerinnen gerade noch vor den heranstürmenden Crailsheimerinnen wegschlagen. Eine zweite Chance bekam kurz darauf Maren Schmitt, die nur knapp vor der gut herauslaufenden Torspielerin scheiterte.

Mitten in diese Drangphase des TSV kam ein gut ausgespielter Konter der Nürnbergerinnen. Eine weite Flanke wurde von der hochgewachsenen Mittelstürmerin per Kopf auf die im Strafraumzentrum freistehende Jule Riegler weitergeleitet. Diese hatte keine Mühe, aus zehn Metern den Ball im Tor der guten Nadine Steiner unterzubringen.

Der TSV behielt aber die Ruhe und erkämpfte sich in der Folgezeit wieder viele Bälle – so auch ein paar Minuten später die eminent schnelle Maren Schmitt. Sie scheiterte jedoch mit ihrem platzierten Schuss lediglich an der hervorragenden Nürnberger Torspielerin.

Crailsheim attackiert früh

Nach der Halbzeitpause hatten die Gastgeberinnen überhaupt kein Rezept mehr gegen die früh attackierenden „Horaffen“, die damit noch stärker ins Spiel kamen. Die besseren Chancen hatten weiterhin die Hohenloherinnen. Mitte der zweiten Halbzeit bekamen sie einen Freistoß zentral fünf Meter vor dem Strafraum von der gut leitenden Schiedsrichterin zugesprochen. Maren Schmitt überwand die Nürnberger Mauer mit einem scharf getretenen Ball. Die Torhüterin konnte nur abklatschen und Kim Feyl war wieder mal schneller als alle Gegnerinnen und schob den Ball zum mehr als gerechten 1:1 ins Tor.

In der Folgezeit hatten die vielen mitgereisten Fans so gut wie keine bange Minute mehr zu überstehen. So war letztendlich der Punkt gegen den Abstieg unter Dach und Fach.

1. FC Nürnberg – TSV Crailsheim

1:1 (1:0)

Tore: 1:0 Jule Riegler (18.), 1:1 Kim Feyl (60.)

TSV Crailsheim: Steiner, Wedde (46. Schmelzle), Husic, Gronbach (70. Krause), Halici, Kirbach, Feyl (64. Heidinger), Specht, Reuther, Schmitt (70. Wolfmeyer), Schmölz