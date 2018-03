Frauenfußball Ein Remis, das keinem der Teams nützt

Crailsheim / Günther Herz

Bei eigentlich herrlichem Wetter hätte das Spiel auf dem Crailsheimer Kunstrasen einige Zuschauer mehr verdient gehabt. Der Großteil der Fans kam zudem noch aus Fürth, das in der Regionalliga-Tabelle einen Platz hinter den Horaffen liegt.

Die Vorzeichen vor dem Spiel standen für den TSV nicht besonders gut. Musste man doch auf Spielführerin Juliane Klenk aufgrund einer Kapselverletzung verzichten. Celine Pollak ging grippegeschwächt ins Spiel und Sarah Herrmann hatte nach ihrer Fußverletzung noch Probleme. Auf der Bank saßen Spielerinnen der zweiten Mannschaft. So griff Trainer Wulf Saur auf die B-Juniorin Theresa Frech zurück, die zu den Aktivposten im Spiel der Crailsheimerinnen zählte.

Ex-Crailsheimer als Anker

Anfangs war beiden Teams anzumerken, dass sie keine Fehler machen wollten. Mit zunehmender Spieldauer bekam die Heimelf die Partie besser in den Griff, ohne sich ganz gefährliche Aktionen zu erarbeiten. Die ehemalige Bundesligaspielerin des TSV Crailsheim, Daniela Held, die seit Jahren ihre Kickstiefel für Fürth schnürt, hielt die Defensive auch mit ihren 40 Lenzen noch bestens zusammen.

In der zweiten Halbzeit bestimmten die Kleeblättler über weite Strecken das Spiel. Immer wieder brachten sich die Horaffen durch Fehlpässe in Schwierigkeiten. Torspielerin Saskia Gieck hatte mehr zu tun als ihre Kollegin auf der anderen Seite. Crailsheim beschränkte sich weitestgehend auf Konter. Sophia Klärles Lupfer konnte die gegnerische Torspielerin reflexartig noch eine leichte Richtungsänderung geben, so dass der Ball knapp neben dem Tor landete.

Crailsheim – Fürth 0:0

Crailsheim: Gieck, Hasenfuß, Klärle, Herrmann, Scheidel, Istrefaj (78. Wolf), Bohn, Pollak, Baki, Uhl, Frech