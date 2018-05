Fußball-Kreisliga A2 Ein Remis reicht zur Entscheidung

Crailsheim / Von den Vereinen und Willi Hermann

Ilshofen 2 sichert sich die Meisterschaft in der Kreisliga A2 mit einem torreichen Unentschieden in Crailsheim.

TSV Crailsheim 2 – TSV Ilshofen 2 4:4 (2:1)

Tore: 0:1 Andreas Richter (7.), 1:1 Doudou Faye (26.), 2:1 Sebastian Krüger (45.), 2:2 Andreas Richter (50.), 3:2 Marcel Hossner (56.), 3:3 Florian Maas (89.), 3:4 Marc Feinauer (90. +1), 4:4 Bubacarr Saidy (90. +5)

In einem hervorragenden Kreisliga-A-Spiel investierten beide Mannschaften viel. Der TSV Crailsheim 2 hatte mit Oldie David Loflin einen überragenden Abwehrchef und bejubelte am Ende den gewonnenen Punkt. Ilshofen feierte den Aufstieg, als die Nachricht von Gerabronns Unentschieden in Ingersheim bekannt wurde. Ilshofens Andreas Richter eröffnete mit einem Schuss aus der zweiten Reihe den Torreigen. Direkt nach der Trinkpause, die beide Teams mit ihrem engagierten Spiel dringend nötig hatten, erzielte Doudou Faye den Ausgleich. Fast mit dem Pausenpfiff verwertete Sebastian Krüger einen langen Ball von Michael Falk zum 2:1. Nach der Halbzeitpause verletzte sich Crailsheims Antonio Gräfenstein schwer am Knie, die Mannschaft war kurz geschockt und kassierte durch Andreas Richters zweites Tor den Ausgleich. Aber nur sechs Minuten später gelang Marcel Hossner mit einem direkten Freistoß die erneute Führung. In der 64. Minute entschied der Schiedsrichter nach einem Foul an der Strafraumgrenze auf Elfmeter für die Gäste. Der fällige Strafstoß ging übers Tor. In der Folge musste Crailsheims starker Keeper Alexander Krüger seine Mannschaft mehrfach retten, ehe die faszinierende Schlussphase begann. Florian Maas traf zum 3:3. Marc Feinauer schoss sein Team in der ersten Minute der Nachspielzeit in Führung. Aber der schnelle Bubacarr Saidy schloss dann in der 95. Minute einen Konter mit einer Flanke von rechts, die sich über den Torwart senkte, zum 4:4 ab.

SV Ingersheim – TSV Gerabronn

0:0 (0:0)

Ein Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, allerdings wurden beide Mannschaften nicht zwingend gefährlich vor dem Tor. In den zweiten 45 Minuten bot sich den Zuschauern in Ingersheim eine Partie mit guter Spielanlage auf beiden Seiten, mit der etwas besseren bei den Hausherren. Diese hätten sich kurz vor Ende belohnen können durch einen Elfmeter, doch diesen haben sie vergeben. – Reserven: 8:2

Spvgg Satteldorf 2– SV Brettheim

1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Simon Keitel (57.), 0:2 Ibrahim Kareem (81.), 1:2 Daniel Weinschenk (85.)

Brettheim zeigte sich in der Chancenverwertung gnadenlos effizient. Simon Keitel brachte die Gäste nach knapp einer Stunde in Front. Zehn Minuten vor dem Ende baute Ibrahim Kareem den Vorsprung aus. Die Satteldorfer konnten, bis auf den Anschluss durch Weinschenk, keine der teils hundertprozentigen Chancen, darunter auch ein vergebener Elfmeter, im Tor unterbringen.

Spfr. Leukershausen-Mariäkappel – SC Bühlertann 1:1 (1:1)

Tore: 1:0 Piotr Tobola (31.), 1:1 Tim Otterbach (36.)

Von Beginn an war Bühlertann auf der Hut, die schnellen Spitzen von Leukershausen gar nicht erst zur Entfaltung kommen zu lassen. Nach gut einer halben Stunde konnte sich Jan Schöller einmal auf rechts durchsetzen und spielte zu Piotr Tobola, welcher aus acht Metern unhaltbar zum 1:0 für Leukershausen einschoss. Die Freude währte nicht lange. Nur fünf Minuten später eroberte sich Tim Otterbach auf links den Ball und sorgte mit einem strammen Schuss für den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel gab es auf beiden Seiten noch Tormöglichkeiten, welche aber allesamt nichts Zählbares brachten. Zu erwähnen wäre noch ein unglückliches Handspiel des Sportfreunde-Torhüters außerhalb des Strafraums, was in der 83. Minute die Gelb-Rote Karte bedeutete. – Reserven: 5:1

FC Matzenbach – SV Gründelhardt-Oberspeltach 1:0 (1:0)

Tore: 1:0 Adriano Kaspar (45.)

Ein niveauarmes Spiel gewann die Heimelf nicht unverdient aufgrund einer kämpferisch guten Leistung. Nach zwölf Minuten einer der wenigen Höhepunkte durch Michael Rein, als er nur den Pfosten traf. Fast mit dem Pausenpfiff fiel der Führungstreffer durch Adriano Kaspar nach Vorarbeit von Johannes Käfer. Die zweite Hälfte verlief ohne nennenswerte Höhepunkte. – Reserven: 2:0

SV Westgartshausen – TV Rot am See 5:2 (1.1)

Tore: 0:1 Jan Wagner (4.), 1:1 Thomas Brenner (39.), 1:2 Julian Wacker (48.), 2:2, 3:2 Henrik Herbst (61., 83.), 4:2 Andreas Klein (89.), 5:2 Patrick Wagner (90. +2)

Die Einheimischen hatten von Anfang an mehr vom Spiel, während es die Gäste mit weiten Bällen probierten. Einer dieser weiten Bälle kam bereits in der vierten Minute zu Jan Wagner. Dieser ging allein auf den herauslaufenden SVW-Keeper zu und schoss an diesem vorbei ins Tor zur Führung für die Gäste. Es dauerte bis kurz vor der Pause, ehe Thomas Brenner nach einem Freistoß von rechts mit dem Kopf den Ausgleich erzielte. Gleich zu Anfang der zweiten Hälfte brachte Julian Wacker die Gäste erneut in Führung. Henrik Herbst drehte dann mit zwei Treffern das Spiel. Die Gäste machten nun auf und durch Konter konnten noch zwei weitere Treffer erzielt werden. – Reserven: 1:2