Fußball Ein Klassenunterschied

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Manche Derbys bleiben in Erinnerung. Entweder, weil sie einen kuriosen Spielverlauf hatten oder weil die Emotionen hochkochten. Die Party der Sportfreunde gegen den FSV Hollenbach hatte weder das eine noch das andere. Die Gäste spielten routiniert ihr Spiel und nahmen völlig verdient die Punkte mit. Die Sportfreunde dürfen sich mit dem Gedanken vertraut machen, in der kommenden Runde in der Landesliga zu spielen. Sie waren einfach nicht in der Lage, den FSV zu gefährden.

Nach 30 Minuten setzte sich Petar Kosturkov auf die Trainerbank. Das ist kein gutes Zeichen, denn die meiste Zeit steht Kosturkov an der Außenlinie. Diesmal musste er sich auch sammeln, denn schon wieder hatten seine Sportfreunde nach einem Standard einen Gegentreffer kassiert. 60 Sekunden zuvor hatte Yannic Weiss im Haller Tor noch stark gegen Lorenz Minder gerettet. Doch nach der folgenden Ecke war Manuel Hofmann komplett alleine. Gefühlt stand er mehrere Sekunden in der Luft und hätte Weiss noch zurufen können, wohin er den Ball denn haben möchte. Letztlich entschied sich Hofmann für die wuchtige Variante und drehte nach dem 0:2 jubelnd ab.

Schlange am Eingang

Auch das 0:1 durch Samuel Schmitt kategorisierte Kosturkov als „leichtes Tor“, weil seine Mannschaft, die nur 120 Sekunden zuvor eine dicke Möglichkeit zur Führung hatte, nicht energisch genug im Defensivverbund arbeitete. Diesen Treffer und auch die Großchance bekamen einige der rund 450 Zuschauer nicht mit. Erst 15 Minuten nach Spielbeginn war die Schlange vor dem Kassenhäuschen aufgelöst.

In der zweiten Halbzeit hatte Hall noch eine Chance durch den eingewechselten Shelby Printemps, dessen Kopfball von der Linie geschlagen wurde, doch ansonsten hatte Hall keine Offensiv­aktionen. Hollenbachs Trainer Marcus Wenninger fasste die Partie so zusammen: „Nach dem 0:1 konnte man zusehen, wie das Spiel kippt. Wir haben Hall dann spielen lassen, ohne ihnen Räume zu gewähren.“ Nico Nierichlo, der auch schon für die Haller spielte, fügte hinzu: „Man hat den Sportfreunden die Unsicherheit angemerkt.“

In der Tat schlichen sich immer wieder Fehler ein, die meisten waren eher kleine, aber sie summierten sich. Selbst der bis dahin tadellos haltende Yannic Weiss griff daneben – und das hatte Folgen. Einen langen Ball wollte er wegfausten, doch Michael Kleinschroth war schneller und köpfte den Ball zum 0:3 ins Tor. Der FSV untermauerte seine Aufstiegsambitionen.

Nach dem Spiel merkte man den Hallern die neuerliche Enttäuschung an, während die Hollenbacher sich als „Derbysieger!“ feierten. „Die Spiele gegen Hall, Ilshofen und Öhringen haben einen speziellen Charakter“, erklärte Nico Nierichlo. „Man kennt sich.“

Die Hollenbacher bleiben weiterhin im Aufstiegsrennen. Die Sportfreunde dagegen müssen anerkennen: Mit solchen Leistungen reicht es für die Verbandsliga nicht.