Kameradschaft Ein Hoch auf die 40-jährige Freundschaft

Erding / Johnny Behnert

40 Jahre Freundschaft mit dem TSV Erding. Eine kleine Abordnung der Schwimmabteilung des TSV Gaildorf ließ es sich zu diesem Anlass nicht nehmen, beim dritten Stadtwerke-Erding-Cup am 13. und 14. Oktober mit den Freunden der Erdinger Delphine diese langjährige Freundschaft zu feiern.

Beim Internationalen Schwimmfest in Ainring-Freilassing 1978 lernten sich die Gaildorfer und Erdinger auf dem nahe gelegenen Campingplatz kennen. Nicht verwunderlich, da die Gaildorfer Schwimmer mit einer Vielzahl an hübschen Damen angereist waren und die Erdinger mit einer stattlichen Anzahl von feschen Jungs. Seither besuchen sich die zwei Teams in regelmäßigen Abständen bei Wettkämpfen und Grillfesten. Außerdem richteten sie immer wieder gemeinsame Trainingslehrgänge aus. Nach einem Trainingslager in Gschwend konnte dann auch eine Hochzeit gefeiert werden.

Geschenke und Erinnerungen

In Erding traf man sich nun während des Wettkampfes, um gemeinsam zu feiern und in Erinnerungen zu schwelgen. Johnny Behnert auf Gaildorfer Seite und mehrere frühere Aktive aufseiten der Erdinger haben die Freundschaft damals mit eingeleitet. Nun kamen sie mit Überraschungsgästen früherer Schwimmer zusammen. Die Gaildorfer überreichten zum Dank ein Bild von 1979 in Ainring und eines der heutigen Gaildorfer Mannschaft, zusammengefasst in einem Rahmen. Außerdem gab’s eine Kiste Häberlen-Bier. Auch der Wirt des Vereinsheims des TSV Erding, der die Gaildorfer seit 17 Jahren verwöhnt, erhielt ein Bildpräsent. Nach einer langen Nacht ging es für die Gaildorfer am Sonntagnachmittag zurück in die Heimat. Beide Teams freuen sich schon auf das Wiedersehen beim 14. Günter-Behnert-Gedächtnisschwimmen im Mai 2019 in Gaildorf.