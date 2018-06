Fußball Ein Heimsieg zum Abschluss?

Übergabe der Meisterwimpel

Kreisliga B1 In dieser Liga ist außer dem Favoriten FC Durlangen noch der FC Spraitbach im Titelrennen. Die Wimpelübergabe durch Staffelleiter Dietmar J. Fahrian erfolgt so nach Abpfiff der Spiele um 16.45 Uhr in Durlangen bzw. Spraitbach

Kreisliga B2 Hier hat sich die SGM Hohenstadt/Untergröningen vorzeitig die Meisterschaft gesichert. Die Wimpelübergabe erfolgt beim letzten Heimspiel am morgigen Samstag um 14.45 Uhr in Untergröningen vor der Partie gegen Eschach.

Reserven In der B1 hat sich die Reserve des SG Bettringen vorzeitig die Meisterschaft gesichert und den Wimpel bereits erhalten. In der B2 ist die Übergabe beim letzten Heimspiel von Göggingen (gegen Mutlangen) am Sonntag um 14.45 Uhr geplant. jjs