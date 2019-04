Mit einem Lächeln im Gesicht ging Vellbergs Trainer Manuel Rauner nach der Partie vom Platz. „Wir haben in der ersten Halbzeit fast alles vermissen lassen, was man im Abstiegskampf eigentlich zeigen muss. In der zweiten Hälfte war es wesentlich besser. Ich denke, wir haben uns den Punkt verdient“, so sein Fazit zur Partie am Samstag. Insgesamt sehen er und Abteilungsleiter Zlatko Balatinac die Mannschaft auf einem guten Weg. Beide sind felsenfest vom Nichtabstieg überzeugt.

Auf der anderen Seite war Gründelhardts Coach Steffen Wieser logischerweise eher unzufrieden. „Wir sind gut in die Partie gekommen, haben uns dann aber einen Konter eingefangen, obwohl wir wussten, dass das die Vellberger Stärke mit den schnellen Außenspielern ist. Nach der Pause kam offensiv dann zu wenig. So wird es natürlich schwer, noch oben anzugreifen, auch wenn wir die vorderen Mannschaften alle noch im direkten Duell gegen uns haben.“

In den ersten Minuten lieferten sich beide Mannschaften einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Fast vom Anspiel weg kamen die Gastgeber vielversprechend vors Gründelhardter Tor. Der schnelle Mario Gmach enteilte auf der rechten Seite seinen Gegenspielern und brachte den Ball schulbuchmäßig an der Fünfmeterkante vors Tor. In der Mitte säbelte der mitgelaufene Daniel Köder aber am Leder vorbei, sodass es beim 0:0 blieb. Wenige Minuten später zeigten die Gäste aus Gründelhardt, wie es gemacht werden muss. Luca Stahl setzte sich auf links durch, seine Hereingabe wurde von Moritz Hübner zur Führung verwertet. Gleich im Gegenzug hatte Vellberg die Möglichkeit zum Ausgleich, aber Steffen Heier brachte eine Flanke von Daniel Köder nicht über die Gründelhardter Torlinie. Kurz darauf verzog Mario Gmach nach einem weiten Ball, den er gut angenommen hatte, in aussichtsreicher Position. Danach bekamen die Gäste die Partie immer mehr in den Griff. Moritz Hübner und Mark Eiberger, der im Strafraum drei Gegner austanzte, dann aber mit seinem schwächeren, linken Fuß verzog, hatten gute Möglichkeiten. Nach einer Aktion von Oliver Krauß musste Vellbergs Daniel Blümlein für seinen bereits geschlagenen Torhüter Jan Majeric auf der Linie klären. Als dieser wenig später einen Schuss von Jens Kettemann mit einer Fußabwehr gerade noch an den Pfosten lenken konnte, kamen die Gastgeber in eine richtig gute Umschaltsituation. Mario Gmach lief auf seiner rechten Seite aus der eigenen Hälfte heraus allen davon. Dieses Mal war mit Steffen Heier, der den Ball zum Ausgleich einköpfte, ein Abnehmer in der Mitte.

Die Freude währte nicht lange. Im Gegenzug setzte sich Oliver Krauß nach einem Zuspiel von Mark Eiberger mit einer kurzen Drehung durch und traf aus gut 20 Metern zur erneuten Gästeführung. In der Viertelstunde bis zum Seitenwechsel konnten beide Mannschaften keine weiteren erwähnenswerten Möglichkeiten generieren.

Auf der Torlinie geklärt

Nach der Pause wirkte Vellberg wesentlich präsenter. Trotzdem war beim schnellen Ausgleich auch eine Portion Glück im Spiel. Nach einem weiten Ball senste Steffen Heier im ersten Versuch noch daneben, sodass Gründelhardts Keeper Andreas Kolb mit der Brust abwehren konnte. Der Abpraller landete wieder bei Heier, der aus spitzem Winkel einschob. Eine Viertelstunde vor Schluss hatte Vellberg die Möglichkeit, das Spiel vollends zu drehen. Tim Hertfelder säbelte beim Abwehrversuch am Ball vorbei, sodass Mario Gmach allein in Richtung Gründelhardter Tor laufen konnte. Beim Ausspielen von Torhüter Andreas Kolb wurde der Vellberger etwas zu weit abgedrängt, sodass Leon Gerstner noch auf die Linie zurückkam und klären konnte.