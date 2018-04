Mädchenfußball Ein Alptraum wird gegen Wetzlar wahr

Wetzlar / gh

Was vor drei Spieltagen noch unmöglich schien, ist eingetreten. Aus einem sicheren Fünfpunkte-Vorsprung finden sich die Höß-Schützlinge nun einen Zähler hinter dem ersten Nichtabstiegsplatz wieder in der Bundesliga Süd.

Ohne die Gelb-Rot gesperrte Ines Husic im Abwehrzentrum musste Trainerin Annika Höß die gesamte Defensive umformieren. Sie zog die Spielgestalterin Julia Specht und die sonst auch offensiver operierende Maja Schmölz in die Abwehrkette zurück. Maren Schmitt sollte dafür in die gestaltende Mittelfeldrolle vorrücken und die offensiv aufgestellten Kim Feyl, Marlen Schmelzle, Neele Wedde und Chantal Halici mit Bällen versorgen.

Das Konzept schien aufzugehen. Bereits in der siebten Spielminute erkämpfte sich Kim Feyl kurz vor dem Strafraum den Ball, zog aus 20 Metern ab und traf genau in den Torwinkel. Alles schien seinen richtigen Gang zu gehen, und die Crailsheimerinnen wollten auch gleich den zweiten Treffer nachlegen.

Doch von Minute zu Minute wurde die Heimelf stärker und drängten die „Gelb-Schwarzen“ ihrerseits in die Defensive. Meist schnell über die linke Außenbahn kommend, brachten die Hessinen die Gästeabwehr ein ums andere Mal in Verlegenheit. So auch in der elften Spielminute, in der Nadine Steiner all ihr Können aufbieten musste, um einen scharf getretenen Ball gerade noch zur Ecke abzuwehren. Nur fünf Zeigerumdrehungen später war es dann so weit. Die schnelle Antonia Rau setzte sich gegen die Crailsheimerinnen auf der Außenbahn durch, sah Anna Efimenko in Mittelstürmerposition. Diese bekam den Ball auf den Elfmeterpunkt zurückgelegt und hatte aus dieser Distanz keine Mühe, mit einem platzierten Flachschuss die gute Nadine Steiner zu überwinden. Nun wogte das Spiel hin und her, und beide Seiten hatten bis zur Pause Gelegenheit ihrerseits, die Partie zu entscheiden. Beide Torspielerinnen waren aber in dieser Phase nicht zu bezwingen.

Beide Teams spielen auf Sieg

Zu Beginn der zweiten Halbzeit merkte man beiden Mannschaften an, dass sie das Spiel nun endgültig für sich entscheiden wollten. Gute Szenen auf beiden Seiten führten jedoch nicht zum gewünschten Erfolg. So hatte Maren Schmitt zwei gefährliche Freistoß­möglichkeiten. Die erste ging knapp über das Tor, den zweiten Freistoß setzte sie nur einen Hauch neben den linken Posten. Die wieselflinke Kim Feyl hatte auch noch eine Möglichkeit, welche die Torspielerin mit einem tollen Reflex aus dem Winkel fischte.

Mit ihren schnellen Stürmerinnen brachten die Wetzlarer die Gästeabwehr im weiteren Spielverlauf immer wieder in Verlegenheit. So setzte sich in der Sturmmitte Anna Efimenko im Laufduell durch und wurde an der Strafraumgrenze zu Fall gebracht. Die Schiedsrichterin sah die Aktion auf der Strafraumlinie und gab in der 69. Spielminute Strafstoß für Wetzlar, den die Gefoulte selbst gegen Nadine Steiner souverän zum 2:1 verwandelte.

Crailsheim warf nochmals alles nach vorne, doch die Zeit lief ihnen davon, und die Hessinnen feierten nach erfolgreichem Abwehrkampf ihren ersten Sieg in dieser Runde. Crailsheim liegt nun gemeinsam mit Wetzlar auf einem Abstiegsplatz. Doch ein Punkt aus den Spielen gegen Bayern München oder den 1. FC Nürnberg würde wahrscheinlich reichen, um sich noch vor dem drohenden Unheil zu retten.