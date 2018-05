Blaufelden Edelfingen kann Titel klar machen

Blaufelden / Willi Hermann

In der Fußball-Kreisliga B4 sind die Fronten im Prinzip bereits vor dem Doppelspieltag an diesem Wochenende weitgehend geklärt. Der SV Edelfingen ist mit seinen 16 Punkten Vorsprung vor Hohebach realistisch gesehen schon nicht mehr einzuholen.

Bereits heute Abend kann der spielfreie Tabellenführer eventuell die Korken knallen lassen, wenn es Blaufelden schafft, seine Serie von vier Siegen in Folge gegen die Gäste aus dem Jagsttal auszubauen. Im Hinspiel konnten die Schützlinge von Jochen Schneider immerhin einen Punkt aus Hohebach entführen. Torschütze beim 1:1 war damals Ale­xander Heth, der mittlerweile versucht, Tore zu verhindern. Nachdem Nico Gennrich in der Winterpause seine Kickschuhe an den Nagel gehängt hat, hütet Alexander Heth jetzt das Tor.

0:0 in der Vorrunde

Sollte die Blaufeldener Serie reißen, wäre es für Edelfingen sicher kein Beinbruch, da sie den Titel dann am Sonntag im Heimspiel gegen Billingsbach auf eigenem Platz eintüten könnten. In der Hinserie war diese Partie noch das absolute Spitzenspiel und endete mit einem torlosen Unentschieden. Nachdem der FC Billingsbach in der Rückrunde deutlich abgebaut hat und im Titelrennen keine Rolle mehr spielt, sind die Hausherren in diesem Spiel klarer Favorit.

Zweimal gegen SGM

Schrozberg hat mit der SGM Weikersheim/Schäftersheim II und der SGM Taubertal/Röttingen II zwei Mannschaften aus der hinteren Tabellenhälfte zu Gast und sollte dementsprechend seinen Platz in der oberen Hälfte festigen können.

Billingsbach muss heute zum Vorletzten nach Westernhausen, Blaufelden darf diese Reise dann am Sonntag antreten. Beide sollten gegen diesen Gegner auf jeden Fall gewinnen können.

Heute, 18 Uhr

TSV Blaufelden – TSV Hohebach, TSV Schrozberg – SGM Weikersheim/Schäftersheim II, SGM Westernhausen/Krautheim II – FC Billingsbach, SGM Markelsheim/Elpersheim II – SV Rengershausen, SGM Taubertal/Röttingen II – SV Harthausen, SV Mulfingen II – SGM Creglingen II/Bieberehren (19 Uhr), TSV Laudenbach – SV Wachbach II (20 Uhr)

Sonntag, 6. Mai, 13 Uhr

SGM Weikersheim/Schäftersheim II – SV Wachbach II, SGM Creglingen II/Bieberehren – SV Harthausen, SV Mulfingen II – SGM Markelsheim/Elpersheim II

Sonntag, 6. Mai, 15 Uhr

SV Edelfingen – FC Billingsbach, TSV Schrozberg – SGM Taubertal/Röttingen II, SGM Westernhausen/Krautheim II – TSV Blaufelden, TSV Hohebach – SV Rengershausen