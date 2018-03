Fußball Eberlein trifft doppelt zum Auswärtssieg

Ludwigsburg / Volker Ehrmann

Die Gäste aus Satteldorf bestimmten von der ersten Minute über die gesamte Spielzeit hinweg das Geschehen bei der Spvgg Ludwigsburg. Immer wieder versuchten die Mannen um Andreas Etzel durch schnelle Kombinationen vor das Gehäuse der Gastgeber zu kommen. Dies gelang den Gästen im Laufe der ersten Halbzeit immer öfters und so wunderte sich niemand, dass sie nach einem Pass von Dominik Kreft auf den freistehenden Michael Eberlein mit 1:0 in der 19. Spielminute in Führung gingen. Satteldorf bestimmte nun die Landesligapartie deutlich und die Gastgeber kamen im Laufe der ersten Hälfte nur zu einer kleinen Torchance.

Satteldorf dominiert das Spiel

In Halbzeit zwei zeigte sich fortlaufend das gleiche Bild. Satteldorf dominierte und Ludwigsburg konnte nur reagieren. So hätten Andreas Schlageter, Martin Kreiselmeyer und Firat Dogonay zwischen der 47. und 65. Spielminute die Führung ausbauen können. Jedoch reagierte Ludwigsburgs Torwart Maximilan Hübsch jeweils in hervorragender Art und Weise. Doch in der 67. Minute musste auch er sich geschlagen geben. Nach einem tollen Pass von Tobias Becker vollendete erneut Michael Eberlein zum 2:0. Satteldorf schaltete nun einen Gang zurück und die Platzherren gaben sich in der Folgezeit geschlagen. So konnten die Ludwigsburger auch in der zweiten Halbzeit keine nennenswerte Torchance für sich verbuchen.

Im Satteldorfer Lager war der Jubel nach dem Schlusspfiff groß, denn mit zwei Siegen in Folge hat man sich erstens etwas Luft zu den Abstiegsplätzen geschaffen und zweitens gleichzeitig die Distanz zum Tabellenzweiten deutlich verkürzt.

Spvgg Ludwigsburg – Spvgg Satteldorf 0:2 (0:1)

Tore: 0:1, 0:2 Michael Eberlein (19., 67.)

Spvgg Satteldorf: Grobshäuser, Hörle, A. Etzel, König, Kreft, Schlageter (75. Dogonay), Doderer, Becker, Beyer (83. Heck, 89. Min Betz), Eberlein (80. Kamptmann), Kreiselmeyer