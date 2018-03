Fußball Eberlein erlöst die Fans aus Satteldorf

Leingarten / Dieter Blumenstock

Bis die Punkte unter Dach und Fach waren, dauerte es nämlich bis zur 89. Spielminute. Michael Eberlein erlöste den Satteldorfer Anhang. Für die Gäste wurde es das erwartet schwere Spiel bei den heimstarken Leingartenern. Zu viele Schwächen im Aufbauspiel in den ersten 45 Minuten und eine starke Defensive der Gastgeber ließen nicht viel zu. Der SVL beschränkte sich dabei aufs Kontern und erzielte in der 27. Spielminute das 1:0 durch Yannick Titzmann. Auch in der Folge waren die Leingartener dem 2:0 näher als die Gäste dem Ausgleich, auch wenn sich die eine oder andere Chance bot.

Spvgg dreht nach der Pause auf

Die zweite Hälfte zeigte eine andere Satteldorfer Mannschaft. Der Weckruf von Trainer Martin Weiß in der Halbzeitpause zeigte seine Wirkung. Gleich in der 46. Minute hatte der Gästeanhang den Torschrei schon auf den Lippen, nachdem Patrick Beck auf den besser postierten Firat Doganay passte, der eigentlich am Fünfer nur ins leere Tor schieben musste. Der holprige Naturrasen trug seinen Teil dazu bei, und so landete das runde Leder knapp neben dem Tor.

Nur vier Zeigerumdrehungen später war es dann aber so weit. Sebastian König chippte das Leder auf Martin Kreiselmeyer, und der ließ dem Leingartener Keeper beim Ausgleich keine Chance. In der 59. Spielminute dann die erste Chance für die Gäste zur Führung, doch Michael Eberlein wuchtete den Ball nur an den Pfosten. Die Satteldorfer waren nun die klar spielbestimmende Mannschaft, doch der Siegtreffer wollte zunächst nicht gelingen. In der letzten Spielminute dann eine tolle Kombination über links: Nils Hörle bediente den frei stehenden Eberlein, der am Sechzehner den Ball trocken in die Maschen des Leingartener Tores hämmerte, und der Jubel im Gästelager war riesig.

SV Leingarten – Spvgg Satteldorf

1:2 (1:0)

Tore: 1:0 Yannick Titzmann (27.), 1:1 Martin Kreiselmeyer (50.) 1:2 Michael Eberlein (89.)

Spvgg Satteldorf: Grobshäuser, Schlageter (90. +3 Kamptmann), Beck, A. Etzel, Becker (79. Doderer), Kreiselmeyer, Eberlein, Heck (52. Kreft), Hörle, König, Doganay (52. Beyer)