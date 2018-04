Fußball Dünsbach mit viel Glück zum Dreier

Gerabronn / Jochen Gronbach

Die aufgrund vieler fehlender Spieler neu formierte Dünsbacher Elf kassierte bereits in der zweiten Minute nach einem Abwehrfehler das 0:1 durch Lukas Mohr. In der siebten Minute hatte Taubertal die nächste hochkarätige Chance, aber Jens Kostan im Dünsbacher Tor verhinderte durch eine Glanzparade das 0:2. Danach konnten die Gastgeber das Spiel bis zur Halbzeit ausgeglichen gestalten. Die Verletztenmisere setzte sich fort, als Spielertrainer Tilman Naundorf in der 38. Minute verletzt das Spielfeld verlassen musste. Bis zur Halbzeit gab es nichts Nennenswertes mehr zu berichten.

Dies änderte sich auch in der zweiten Hälfte nicht. Dünsbach versuchte Druck aufzubauen, aber Torchancen waren keine zu verzeichnen. Die Gäste hätten durch zwei Konter das Spiel entscheiden können, aber versagten vor dem Tor. Als in der 79. Minute der eingewechselte Dennis Ebinger mit einem Freistoß traf, war der Jubel beim Dünsbacher Anhang groß. Die Gäste wurden danach nochmals offensiver, ohne das Dünsbacher Tor ernsthaft in Gefahr zu bringen. In der 90. Minute spielte Florian Grahm den Ball vor das Tor und Dominik Schaffert erzielte den glücklichen Siegtreffer. Ohne die B3-Spieler Dominik Schaffert, Dennis Ebinger und Jonathan Meyer-Sautter hätte Dünsbach nicht gewonnen.

Dünsbach – SG Taubertal 2:1 (0:1)

Tore: 0:1 Lucas Mohr (2.), 1:1 Dennis Ebinger (79.) 2:1 Dominik Schaffert (90.)

TSV Dünsbach: Kostan, Megerle, Otterbach, Küstner (72. Grießmayr), Fischer, Naundorf (38. D. Schaffert), Spang (65. Meyer-Sautter), Küßner,

P. Schaffert (65. Ebinger), Grahm, Grießmayr