Fußball Dünsbach lässt einfach zu viele Chancen liegen

Crailsheim / Michael Lauckner

Es ging gleich gut los für die Dünsbacher in diesem Bezirksliga-Derby. Ein Missverständnis in der VfR-Abwehr ermöglichte Tilman Nauendorf die Chance zur Führung. Altenmünster hingegen war sehr effizient. Nach zwei guten Möglichkeiten für die Gäste brachte ein Standard die Führung für die Heim­elf. Nach einem kurz ausgeführten Eckball flankte Samuel Bayerlein auf Andreas Fuchs, der per Kopf aus vollem Lauf zum 1:0 traf.

Die Führung gab dem VfR jedoch keine Sicherheit. Die Gäste waren griffiger und überlegen in den Zweikämpfen. Trotzdem hätten die Platzherren ihre Führung ausbauen können. doch nach Flanke von Fuchs traf Nico Gleß lediglich den Pfosten. Zweimal vor der Pause waren die Gäste noch nah dran am Ausgleich. Gegen Steffen Reichert musste Torspieler Kai Wiedmann klären und der Kopfball von Dominik Schaffert verfehlte das Ziel nur ganz knapp.

Völlig unnötiger Strafstoß

Auch in der zweiten Hälfte waren die Gäste gleich viel besser im Spiel. Der Schuss aus 16 Metern von Konstantin Heynold touchierte die Latte. Es war eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, wann der Ausgleich fallen würde, da wurde Gleß im Strafraum ungeschickt von einem Gegenspieler gefoult. Sascha Tremmel ließ sich die Chance vom Elfmeterpunkt nicht entgehen.

Der VfR war nicht besser aber eben cleverer und effizienter. Erst nach dem 2:0 verdiente sich Altenmünster dann doch noch den Dreier und wurde gegen aufgerückte Dünsbacher nun auch spielerisch überzeugender. Die letzte Chance zum Anschlusstreffer hatte Christian Kisslinger, doch VfR-Keeper Wiedmann fischte im in höchster Not noch dem Ball vom Fuß. Für die Gäste war das Ergebnis zwar bitter, doch der VfR hatte sich das Glück verdient.

VfR Altenmünster – TSV Dünsbach 2:0 (1:0)

Tore: 1:0 Andreas Fuchs (32.), 2:0 Sascha Tremmel (54. FE)

VfR Altenmünster: Wiedmann, Planincic, Maric, Horn (79. Spötta), Gleß (69. Lettenmaier), Immel, Fuchs, Bayerlein, Kober, Wenzel (55. Munz), Tremmel (55. Sami)

Dünsbach: Kostan, Megerle (58. Guttknecht), Küstner, Fischer, Spang, Naundorf, Schaffert, Heynold, Gronbach, Otterbach