Fußball Dünsbach hat Spitzenreiter zu Gast

Crailsheim / Joachim Mayershofer

Von den drei Bezirksliga- Mannschaften aus dem HT-Gebiet hat der TSV Dünsbach an diesem Sonntag die härteste Nuss zu knacken. Das Team von Trainer Tilman Naundorf hat den Spitzenreiter SSV Gaisbach zu Gast, dem man in der Vorrunde 3:4 unterlag. Dünsbach hat die vergangenen acht Spiele nicht gewinnen können, viermal verloren, viermal Unentschieden gespielt. Gaisbach hat auch nach 21 Spielen in dieser Saison noch keine Niederlage kassiert, 14-mal gewonnen, 7-mal Remis gespielt. Mit 49 Punkten hat der SSV vier Zähler Vorsprung auf Sindringen/Ernsbach auf Platz 2. Dünsbach (Rang 10) hat bislang 25 Punkte erreicht und muss schnell wieder einmal ein Erfolgserlebnis feiern, um nicht noch in den Abstiegsstrudel zu geraten.

Im Tor mit gebrochener Nase

Mittendrin steckt da die TSG Kirchberg als Vorletzter (13 Punkte). Deren Pressevertreter Claudio Fierro schreibt nach dem 1:3 in Hessental: „Wir scheinen etwas die Seuche am Fuß zu haben. Trotz ordentlicher erster Hälfte und Halbzeitführung konnten wir wieder nichts Zählbares mitnehmen. Hinzu kamen weitere Verletzungen wichtiger Spieler. Kapitän Viktor Spolwind hat sich gegen Hessental vermutlich schwer am Knie verletzt. Für ihn könnte die Saison gelaufen sein. Tobias Labusga musste ebenfalls verletzt raus. Keeper Manuel Bauer spielt bereits seit mehreren Wochen mit einer gebrochenen Nase. Mittlerweile ist es so weit gekommen, dass wir unseren Mittelstürmer Jan Ludwig, der auch seit Wochen angeschlagen ist, als Innenverteidiger einsetzen müssen.“ Fierro selbst fehlt schon länger wegen einer Meniskusverletzung. Andreas Schlauch laboriert noch an seiner Schulterprellung und ist fraglich, Thomas Raabe (Prüfungen) auch.

Kirchberg spielt nun gegen Mulfingen (Platz 9; 26 Punkte), das am Sonntag 3:2 gegen Dünsbach gewann. „In der Hinrunde konnten wir unseren ersten Sieg der Saison gegen Mulfingen einfahren – vielleicht ein gutes Omen“, erklärt Fierro. „Eigentlich haben wir nichts mehr zu verlieren, und genau das müssen wir zu unserem Vorteil nutzen und einfach mal befreit aufspielen und wieder etwas Spaß am Spielen finden. Eventuell reicht mal ein dreckiger Sieg, um den Bock umzustoßen und wieder an die Leistungen der letzten Hinrundenspiele anzuknüpfen.“

Der VfR Altenmünster (Platz 7; 29 Zähler) will nach vier Niederlagen in Folge in Untermünkheim (Platz 5; 36) endlich wieder einmal punkten. Der Tura hat am Sonntag in Wachbach seine erste Niederlage nach der Winterpause kassiert.

Samstag, 14. April, 16 Uhr:

SG Sindringen – SGM Niedernhall

Sonntag, 15. April, 15 Uhr:

TSV Obersontheim – Spfr. Bühlerzell, Tura Untermünkheim – VfR Altenmünster, TSV Neuenstein – SV Wachbach, SGM Taubertal – TSV Michelfeld, TSV Dünsbach – SSV Gaisbach, TSG Kirchberg – SV Mulfingen, TSV Braunsbach – TSV Hessental