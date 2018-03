Fußball Dritter gastiert beim Vierten

Kreßberg / Willi Hermann

Mit dem souveränen Erfolg über Rot am See hat der FC Matzenbach seine Stellung als das Überraschungsteam der Kreisliga A2 am Sonntag noch einmal unterstrichen und ist am heutigen Gastgeber Leukershausen vorbei auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. Gestützt auf die zweitbeste Defensive der Liga haben die Mannen aus dem Crailsheimer Oberland erst dreimal verloren. Leukershausen ist nach der Niederlage zum Jahresauftakt gegen Rot am See in diesem Verfolgerduell unter Zugzwang.

Zwei immens wichtige Duelle im Abstiegskampf stehen ebenfalls auf dem Programm. In Ellrichshausen bedeutet alles andere als ein Sieg gegen Crailsheim II für die Gastgeber, die immer noch erst einen Punkt auf der Habenseite aufweisen, wohl, dass man sich mit dem Gang in die Kreisliga B anfreunden muss. Auch für Ingersheim wird die Luft bei einer Niederlage im Crailsheimer Stadtteilduell in Westgartshausen schon richtig dünn. Nicht ganz so prekär ist die Lage in Hengstfeld, aber ein Punkt in Bühlertann wäre für die Schützlinge von Klaus Zenkert nicht verkehrt.

Heute, 18.30 Uhr

Spfr. Leukershausen – FC Matzenbach, SC Bühlertann – Spvgg Hengstfeld, KSG Ellrichshausen – TSV Crailsheim II, SV Westgartshausen – SV Ingersheim