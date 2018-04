Landesliga Dreimal gespielt, dreimal trainiert

Crailsheim/Satteldorf / Luca Schmidt

Sieben Punkte aus drei Spielen: Das ist die Bilanz der Spvgg Satteldorf aus der vergangenen englischen Woche. Die steckt dem Team vom Kernmühlenweg jetzt aber nicht mehr allzu sehr in den Knochen. „Wir hatten ein paar Tage Zeit, um uns zu erholen“, sagt Trainer Martin Weiß. „Das war eher ein Problem gegen Heimerdingen.“ Beim ersten Heimspiel nach der Winterpause in der Landesliga auf eigenem Platz erreichte die Spvgg ein 1:1.

Ein weiteres Problem, warum es nicht ganz rundlief: der holprige Platz. „In der Winterpause und den vergangenen Wochen haben wir viel auf Kunstrasenplätzen trainiert“, sagt Weiß. Diese Spielweise könne man auf dem Rasen jetzt aber nicht genauso umsetzen, das Geläuf sei im Moment noch zu schlecht. „Wir werden trotzdem versuchen, über das Spielerische zu kommen“, sagt Weiß – auch wenn dann der ein oder andere Fehlpass passieren wird. „Wir spielen zu Hause, deshalb darf der Platz keine Ausrede sein“, betont Weiß.

Die Gäste aus Fellbach sind aber nur schwer einzuschätzen. „Die haben sehr schwankende Ergebnisse. Mal gewinnen sie gegen eine Mannschaft von ganz vorne, dann verlieren sie wieder gegen jemanden aus dem unteren Tabellendrittel.“ Bereits das Hinspiel war denkbar knapp, am Ende konnte sich Satteldorf aber mit 1:0 durchsetzen. „Fellbach hat einen guten Kader und wird hier bestmöglich auftreten. Vorhersehen kann man da nichts“, sagt Weiß.

Verzichten müssen die Satteldorfer momentan auf ihren Torhüter Manuel Schoppel, und das wohl noch zwei bis drei Wochen lang. „Er hat mit der Schulter Probleme“, lässt Weiß wissen. Das stelle sein Team aber nicht vor große Probleme, denn: „Patrick Grobshäuser ist bislang eine hervorragende Vertretung“, lobt der Trainer seinen zweiten Keeper.

Crailsheim gegen Letzten

Crailsheim muss nach einer spielfreien Woche zu Hause gegen Kornwestheim ran – eigentlich eine leichte Aufgabe, denn die Salamander sind Letzter, mit 13 Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz. Ganz so einfach wird es aber nicht werden, meint Crailsheims Trainer Michael Gebhardt. „Jede Mannschaft, die eine schlechte Serie hat, will dies ändern.“ Deshalb werde Kornwestheim sehr viel Gegenwehr leisten, zumal der SV viele Partien nur knapp verloren habe. Hinzu kommt: Das Hinspiel gewann Fellbach mit 4:1. „Das war unfassbar ärgerlich“, so Gebhardt. Sein Team habe sich viele individuelle Fehler geleistet, zwei Tore wurden wegen einer vermeintlichen Abseitsposition nicht gegeben.

Trotzdem möchte der TSV seine beeindruckende Heimserie (acht Siege, ein Unentschieden) fortsetzen. „Wir müssen konzentriert spielen“, sagt Gebhardt. Durch einen Sieg möchte man auch die 1:3-Niederlage in Pfedelbach vergessen machen.

Am Osterwochenende mussten die Horaffen nicht spielen, was aus Gebhardts Sicht kein Nachteil ist. „In der Woche vor Ostern wurde noch dreimal trainiert, über das Wochenende hatten dann alle frei.“ So konnte jeder Spieler regenerieren.

Verzichten muss der TSV auf Jörg Munz, der beruflich verhindert ist. Hinter dem Einsatz von Tamas Herbaly steht ebenfalls ein dickes Fragezeichen; er hat sich in der Partie gegen Pfedelbach eine muskuläre Verletzung zugezogen.

Info TSV Crailsheim – SV Salamander Kornwestheim, Samstag, 15.30 Uhr; Spvgg Satteldorf – SV Fellbach, Sonntag, 15.30 Uhr