TSV Goldbach – GSV Waldtann

6:0 (3:0)

Tore: 1:0, 2:0 Dennis Lahn (6., 21.), 3:0, 4:0 Maximilian Flux (40., FE, 57.) 5:0 Kai-Uwe Kretschmaier (69.), 6:0 Dennis Lahn (75.)

Der TSV Goldbach behält im Derby gegen den Nachbarn aus Waldtann die Oberhand und gewinnt sowohl mit der Ersten als auch der Reserve verdient. Von Beginn an übernahm die Heimelf das Kommando und wurde bereits nach sechs Minuten belohnt. Nach Vorarbeit Jan Tomaschewskis war Dennis Lahn zur Stelle und schob zur Führung ein. Die Kreßberger hatten dem Goldbacher Druck nur wenig entgegenzusetzen. Folgerichtig verzeichnete die Heimelf weitere Chancen, die bis zur 21. Minute ungenutzt blieben. Dann erhöhte Dennis Lahn mit einem gekonnten Lupfer auf 2:0. Noch vor der Pause machte Maximilian Flux mit dem 3:0 per Foulelfmeter den Sack schon fast zu. Im zweiten Durchgang das gleiche Bild: Goldbach ließ den Ball gekonnt laufen. Nach einem Eckball war Maximilian Flux mit dem Kopf zur Stelle und erhöhte auf 4:0. In der Folge verwalteten die Goldbacher die Partie und die Gäste bekamen etwas mehr Spielanteile, konnten diese aber nicht nutzen. Kai-Uwe Kretschmaier erhöhte mit einem sehenswerten Schuss auf 5:0, ehe Dennis Lahn mit seinem dritten Treffer den Endstand markierte. Waldtann blieb über 90 Minuten ohne nennenswerte Torchance. – Reserven: 4:1

Spvgg Gröningen-Satteldorf II – SV Tiefenbach 1:3 (0:1)

Tore: 0:1 Michael Munzinger (46.), 0:2 Giorgi Tereshelidze (79.), 1:2 Hannes Hägele (83.), 1:3 Michael Munzinger (90. +5)

Eine Begegnung zweier gleichwertiger Teams sahen die Zuschauer am Kernmühlenweg. Die Gäste aus Tiefenbach gingen nach einem kapitalen Fehler im Satteldorfer Mittelfeld quasi mit dem Pausenpfiff in Front. In der zweiten Hälfte erspielten sich die Blau-Weißen einige Chancen, konnten diese aber nicht im Tor unterbringen. So sorgte Giorgi Tereshelidze zehn Minuten vor dem Ende für die vermeintliche Entscheidung. Kurze Zeit darauf brachte Hannes Hägele die Gastgeber mit einem satten Schuss nochmals ran. Michael Munzinger machte mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag den Deckel auf die Begegnung, in welcher die Satteldorfer lange Zeit mindestens auf Augenhöhe waren, ihre Chancen (im Gegensatz zu den Gästen) allerdings nicht effektiv nutzen konnten.

VfB Jagstheim – SV Großaltdorf

5:0 (3:0)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Christian Bandel (29., 35., 38.), 4:0 Sven Thumm (75.), 5:0 Dominic Hohenstein (87.

Einen zu jeder Zeit ungefährdeten Sieg erzielten die Jagstheimer gegen den SV Großaltdorf. Das 1:0 fiel in der 29 Minute. Sven Thumm setzte sich auf der linken Seite durch und passte in die Mitte zu Christian Bandel, der eiskalt abschloss. Nur sechs Minuten später konnte sich Daniel Spretka gegen zwei Mann am rechten Strafraumeck durchsetzen, passte überlegt nach hinten, und Christian Bandel hatte wenig Mühe, den Ball zum 2:0 einzuschieben. Der selbe Spieler schaffte es nur eine Zeigerumdrehung später, den Hattrick perfekt zu machen, indem er den zu weit draußen stehenden Torhüter überlupfte. In der zweiten Halbzeit verwaltete Jagstheim das Spiel, kam aber noch zu der ein oder anderen Torchance. Sven Thumm mit einem direkten Freistoß und Dominic Hohenstein nach einem Konter machten den 5:0-Sieg klar.

VfR Altenmünster II – SV Onolzheim

2:1 (1:0)

Tore: 1:0, 2:0 Talip Colak (38., 57.), 2:1 Bernd Blumenstock (87., FE)

Der VfR Altenmünster II sichert sich im zweiten Stadtteilderby innerhalb kurzer Zeit die Punkte. Onolzheim scheiterte an seiner schlechten Chancenauswertung. Der VfR II war effektiver. Die Gäste hatten gleich am Anfang eine dicke Chance. Der Lupfer von Christian Pelger landete nur an der Latte (4.). Dann musste Torspieler Arthur Ebert zweimal sein Können unter Beweis stellen. Zweimal ging er im Eins-gegen-eins als Sieger hervor. Nach einem Freistoß klärte Ebert den Kopfball von Bernd Blumenstock. Dann folgte ein weiter Ball auf Talip Colak. Mit dem Kopf legte er ihn sich selber vor und umkurvte die Onolzheimer Abwehr. Sein Schuss landete flach im Toreck. In Unterzahl konterte der VfR II in der zweiten Hälfte sehr gefährlich. Ein Konter führte zur Ecke, die erneut Talip Colak per Kopf zum 2:0 für Grün-Weiß aus kurzer Distanz einköpfte. Die Gäste versuchten alles, um zum Anschluss zu kommen. Ein Foul im Strafraum half dann. Bernd Blumenstock verwandelte den Elfer zum 2:1. Aber mehr war nicht drin für die Gäste.

TSV Unterdeufstetten – KSG Ellrichshausen 1:0 (0:0)

Tor: 1:0 Sven Steinebronn (73.)

In der ersten Halbzeit war es ein ausgeglichenes Spiel, das mehr oder weniger zwischen den Strafräumen stattfand. Die Hausherren hatten ein leichtes Chancenplus. In der zweiten Halbzeit war es ein Spiel auf ein Tor. Sven Steinebronn brachte seine Farben zur umjubelten und verdienten Führung. Während der gesamten zweiten Halbzeit ließ die Heimmannschaft einige Hochkaräter liegen. Hierbei scheiterte man meistens an sich selbst oder an fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen. So geht der Heimsieg in Ordnung.

TSV Ilshofen III – FC Honhardt

1:2 (0:0)

Tore: 0:1 Julian Munz (51.), 0:2 Gregor Rokowski (65.), 1:2 Mirco Otterbach (90. +1)

Der Tabellendritte FC Honhardt kam zu einem etwas glücklichen Auswärtssieg bei der jungen Truppe des TSV III. Die Hausherren hätten einen Punkt verdient gehabt.

SSV Stimpfach – ESV Crailsheim

1:2 (1:1)

Tore: 0:1 Tuncay Al (6.), 1:1 Bernd Wolff (43., FE), 1:2 Sven Schwa­nicke (62.)