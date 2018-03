Fußball Drei Teams spielen doppelt

Crailsheim / Willi Hermann

Besonders im Blick ist in der Kreisliga A2 sicher die heutige Partie des SV Gründelhardt, da die Gastgeber mit erst zwölf ausgetragenen Spielen am weitesten zurückhängen und eigentlich unbedingt aufholen müssen. Der Gegner aus Rot am See hängt mit seinen 21 Punkten im Niemandsland der Tabelle und kann dementsprechend frei aufspielen. Allerdings wurde der Großteil der Punkte auf dem heimischen Platz in Rot am See gewonnen. Eventuell wird das Spiel auch in Rot am See auf Kunstrasen ausgetragen, das entschied sich gestern Abend nach Redaktionsschluss. Der SV Gründelhardt darf sich keinen Ausrutscher leisten, wenn er in den Kampf um den Relegationsplatz eingreifen will.

Das zweite Freitagsspiel dürfte von der Austragung her kein Problem werden, da der Gera­bronner Kunstrasen bespielbar sein sollte. Hier gilt es für die Heimelf, ihren Vorsprung auf die Konkurrenz zu wahren, während die Gäste jeden Punkt im Kampf gegen den Abstieg benötigen. Am Sonntag erwartet Westgartshausen den souveränen Tabellenführer Ilshofen II. Vor der Saison war diese Partie von den Erwartungen her ein absolutes Spitzenspiel. Nachdem es bei den Gastgebern bisher eher schleppend lief, sind die Gäste klarer Favorit.

Topteams gegen Kellerkinder

Die restlichen Mannschaften aus der Spitzengruppe haben es an diesem Wochenende mit Konkurrenten aus dem Tabellenkeller zu tun. Gerabronn als erster Verfolger muss zum Schlusslicht Ellrichshausen. Die Gastgeber schnupperten zuletzt gegen Crailsheim II am ersten Saisonsieg, mussten sich aber durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit dem zweiten Unentschieden der Spielzeit zufriedengeben. Der Tabellendritte Matzenbach hat es mit dem Vorletzten Ingersheim zu tun. Gemessen an der bisherigen Heimstärke der Oberländer und der Tatsache, dass der Aufsteiger auswärts erst einen Punkt gewinnen konnte, ist hier kaum an einem Heimsieg zu zweifeln.

Ebenfalls auf heimischem Gelände hat es Gründelhardt mit der Landesliga-Reserve aus Satteldorf zu tun. Die Gäste liegen auf dem Relegationsplatz nach unten, während die Gastgeber die Punkte zum Anschluss nach oben benötigen. Leukershausen erwartet den SV Brettheim. Auch in diesem Aufeinandertreffen benötigen die Gastgeber die Punkte, um den Anschluss an den Relegationsplatz nach oben zu halten, während die Gäste jeden Zähler brauchen, um nicht noch weiter nach hinten abzurutschen.

Im Haller Kreisderby zwischen Bühlertann und Vellberg stehen die Gäste unter Zugzwang. Die Heimelf hat wohl kaum noch Chancen, ganz nach vorne zu kommen, und kann ohne Druck aufspielen. Das gilt in der Partie Hengstfeld gegen Crailsheim II für beide Mannschaften.

Heute, 18.30 Uhr

SV Gründelhardt – TV Rot am See, TSV Gerabronn – Spvgg Satteldorf II

Sonntag, 25. März, 15 Uhr

SV Westgartshausen – TSV Ilshofen II, KSG Ellrichshausen – TSV Gerabronn, SV Gründelhardt – Spvgg Satteldorf II, Spvgg Hengstfeld – TSV Crailsheim II, FC Matzenbach – SV Ingersheim,

Spfr. Leukershausen – SV Brettheim, SC Bühlertann – TSV Vellberg