Blaufelden Drei Partien werden heute in der A3 nachgeholt

Drei Partien werden heute in der A3 nachgeholt

Blaufelden / Willi Hermann

Nach der Niederlage im Derby gegen Gammesfeld waren für Wiesenbachs Trainer Christian Schneider in der ersten Enttäuschung die Felle im Kampf um einen der vorderen Plätze der Kreisliga A3 schon weggeschwommen. Tabellenführer Markelsheim/Elpersheim konnte sich nach seiner Schwächeperiode Ende der Vorrunde jetzt wieder stabilisieren und hat eine kleine Lücke zum Rest der Liga gerissen. Aber da die Teams in der vorderen Tabellenhälfte ebenfalls alles andere als konstant spielen, sollte Wiesenbach bei sieben Punkten Rückstand auf Bieringen die Flinte noch nicht ins Korn werfen.

Wichtig dabei könnte es sein, dass wirklich wieder von Spiel zu Spiel gedacht wird. Auf eigenem Platz gegen Hollenbach II, das nur einen Zähler Vorsprung hat, könnte hier ein Anfang gemacht werden. Für Gammesfeld war der Derbysieg ungemein wichtig im Kampf gegen den Abstieg, da auch einige andere Kellerkinder punkten konnten. Nun muss man am Sonntag bei der SGM Weikersheim/Schäftersheim nachlegen. Die Gastgeber haben wie letzte Woche Wiesenbach ein Freitagsspiel in den Beinen, so dass die Kraft für die Landwehr­elf sprechen könnte.

Freitag, 20. April

TV Niederstetten – SGM Weikersheim/Schäftersheim (18 Uhr), FC Creglingen – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim (18.30 Uhr), TSV Althausen/Neunkirchen – SGM Markelsheim/Elpersheim (19 Uhr)

Sonntag, 22. April, 15 Uhr

SC Wiesenbach – FSV Hollenbach II, SGM Weikersheim/Schäftersheim – Spvgg Gammesfeld, DJK Bieringen – 1. FC Igersheim, TV Niederstetten – SV Berlichingen/Jagsthausen, Spvgg Apfelbach/Herrenzimmern – TSV Dörzbach/Klepsau, SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – SGM Markelsheim/Elpersheim, Fc Creglingen – SC Amrichshausen