Fußball Drei Kees-Tore lassen den FCO jubeln

Sulzbach/Murr / swp

Philipp Kees mit einem Dreierpack und ein gut aufgelegter Daniel Bogner im FCO-Tor sichern einen 3:2-Sieg beim FV Sulzbach/Murr. Bei sommerlichen Temperaturen auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Sulzbach nahm das Spiel eine lange Anlaufzeit. Die erste Viertelstunde waren beide Teams um Spielkontrolle bemüht. Sulzbach kam zu zwei Abschlüssen, die das Ziel allerdings deutlich verfehlten. Als die FCO-Defensive in der 19. Minute zu passiv war, nutzte dies Manuel Schiffer mit einem 18-Meter-Schuss in den Torwinkel zum 1:0. Oberrot hätte nach 21 Minuten durch Nico Adolf ausgleichen können, doch er vergab in aussichtsreicher Position. Nur drei Minuten später wurde Simon Kühnle im Strafraum zu Fall gebracht. Den fälligen Elfmeter verwandelte Philipp Kees souverän zum 1:1-Ausgleich. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte flankte Jonas Wieland mustergültig nach innen, wo Philipp Kees sich nach oben schraubte und im Nachschuss mit seinem zweiten Treffer den 1:2-Halbzeitstand markierte.

Der FV Sulzbach/Murr hatte nach Wiederbeginn die besseren Chancen. So parierte FCO-Keeper Daniel Bogner in der 58. Minute einen Ötztürk-Freistoß sowie einen Kopfball von Eduard Erdel aus kurzer Distanz nach 63. Minuten glänzend. Nach 75 Minuten war er dann dennoch machtlos. Nach einem Einwurf verhielt sich der FC Oberrot zu schlafmützig, was Timo Wirtgen per Kopfball zum 2:2-Ausgleich ins kurze Eck ausnutzen konnte. Als Markus Bauer in der 85. Minute seinen Gegenspieler beim Torschuss am Arm traf, zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Elfmeterpunkt. Erneut trat Philipp Kees an und traf mit seinem dritten Treffer an diesem Tag zum 3:2-Endstand für den FC Oberrot. Am kommenden Mittwoch tritt der FC Oberrot beim TSV Schwaikheim II an, der an achter Stelle in der Tabelle zu finden ist. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr.