Spiel des Tages Doppelpack vor der Pause entscheidet

Crailsheim / Klaus Helmstetter

Die Mannschaft aus Obersontheim verfügt über sehr große Qualität. Wir werden versuchen dagegenzuhalten, möglichst einige Nadelstiche setzen. Dann wird man sehen.“ So oder so ähnlich hat sich Altenmünsters Abteilungsleiter Patrick Lettenmaier den gestrigen Heimauftritt seiner Mannschaft vorgestellt. Eine Taktik, die bis kurz vor der Pause aufgehen sollte. Dann allerdings passierte etwas, für das VfR-Trainer Michael Schaffer im Nachgang durchaus drastische Worte wählen sollte: „In nur vier Minuten wirfst du so ein Spiel dann weg!“

Mit einem Doppelschlag sorgten die Gäste tatsächlich für die Vorentscheidung an der Kirchstraße. Zunächst schloss Michael Däschner einen geschickten Steilpass in den 16er gekonnt zur Führung ab (40.) Vier Minuten später machte Visar Rushiti mit einem sicher verwandelten Elfmeter den Sack fast schon zu. „Danach war es gegen eine fußballerisch so starke Mannschaft wie Obersontheim schwer“, erklärte Michael Schaffer. In der Tat legten die Gäste durch Dennis Eder (65. und 77.) noch zweimal nach. Den Gästefans hat es gefallen. „Ganz stark Jungs“, war von dort zu hören. Letztlich hätte Obersontheim sogar noch höher gewinnen können und dem VfR blieb selbst der Ehrentreffer verwehrt.“

Obersontheims Trainer war mit dem Auftritt seiner Mannschaft verständlicherweise zufrieden. „Für uns die erwartet schwere Aufgabe. Die Entscheidung ist vor der Pause gefallen“, erklärte Stephan Ilgenfritz. „Wir haben uns wieder gefangen. Der Wille ist bei den Spielern da und sie glauben auch an sich. Natürlich wollen wir am Ende möglichst weit oben stehen, haben aber noch schwere Spiele vor der Brust.“

Nagomanov kommt

Ilgenfritz wird nach der Runde als Trainer in Obersontheim aufhören und sich intensiv seinem Studium widmen. In Konstanz absolviert der 31-Jährige, der aufgrund eines Knorpelschadens im Knie selber wohl nicht mehr wird kicken können, eine Ausbildung zum Wirtschaftspädagogen. Danach sieht Ilgenfritz, der rund 80 Oberligaspiele absolviert hat, für sich aber durchaus eine Zukunft im Trainerbereich.

Der neue Mann in Obersontheim wird dann Andrey Nagomanov heißen. Er hat TSV-Abteilungsleiter Marc Schwerin bereits seine Zusage gegeben.

Der VfR will, laut Michael Schaffer – sein Trainer-Mitstreiter Thomas Wenzel war gestern aufgrund eines privaten Termins nicht mit von der Partie – noch einige Punkte gegen den Abstieg sammeln, um die Runde dann in ruhigem Fahrwasser beenden zu können. Insbesondere hapert es ein wenig an der nötigen Konstanz, das schreibt Schaffer aber auch der Unerfahrenheit der Mannschaft zu. Abteilungsleiter Patrick Lettenmaier weist auf den, wenn man so will, Drei-Jahres-Plan des VfR hin und ist ganz positiv gestimmt, in den beiden kommenden Jahren „vielleicht unter die Top 5 der Liga zu kommen und eventuell dann auch mal oben angreifen zu können.“

Jetzt schon oben angreifen wollen auf jeden Fall die Gäste. Als Tabellenvierter rangieren sie zwei Punkte hinter dem Zweiten aus Sindringen. Im Kampf um den Titel beziehungsweise den Relegationsplatz kann man auf jeden Fall mit einem spannenden Saisonfinale rechnen. Das glaubt auch Trainer-Routinier Harry Schwerin, der sich seit zwei Jahren darum kümmert, dass die Torhüter des TSV Obersontheim eine gute Figur machen. Gestern bekam Christoph Kröger an der Kirchstraße bei strahlendem Sonnenschein wenig zu tun.