Zu einem schmeichelhaften Unentschieden kommen die Gäste aus Neuenstein beim TSV Ilshofen II.

Der TSV Ilshofen II war in dieser Bezirksligapartie gleich tonangebend und erspielte sich zahlreiche Torchancen. Die Hausherren scheiterten aber immer wieder an der vielbeinigen Abwehr der Gäste oder dem sehr gut reagierenden Torspieler Tobias Rimner. Die Gäste nutzten ihre wenigen Gegenstöße eiskalt aus. In der 27. Minute erzielte der Mittelstürmer der Gäste, Jonas Müller, mit der ersten Torchance das völlig überraschende 0:1 nach einem lang geschlagenen Ball. Drei Minuten später stand es nach einer Unachtsamkeit der Heimmannschaft 0:2. Nutznießer war dieses Mal Deniz Sahin. Ilshofen blieb am Drücker. In der 42. Minute wurde Lars Fischer im Strafraum gefoult. Den Strafstoß verwandelte Markus Hörger zum hochverdienten Anschlusstreffer.

Basketball Kleines Trio überragt bei den Riesen Ein 0:11-Lauf Ende des dritten Viertels verhindert, dass die Hakro Merlins gegen Ludwigsburg Zählbares mitnehmen.

Gute Schiedsrichterleistung

Nach der Pause das gleiche Bild: Die Ilshofener erspielten sich Chance um Chance. Pech hatten sie, als Lars Fischer nur das Lattenkreuz traf (51.). Angriff auf Angriff rollte auf das Neuensteiner Tor. Erst in der 69. Minute traf der eingewechselte Janik Pfeiffer nach einer Steilvorlage von Markus Hörger zum hochverdienten und umjubelten 2:2. Ilshofen wollte mehr, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Man verpasste es, sich noch mehr von den Abstiegsrängen zu entfernen. Schiedsrichter Philipp Rommelsbacher aus Dinkelsbühl zeigte eine gute Leistung.

