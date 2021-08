Nach der Pause haben wir angefangen Fußball zu spielen. Wir haben das gemacht, was uns stark macht“, meinte Sportfreunde-Trainer Thorsten Schift kurz nach dem Abpfiff einer in der zweiten Halbzeit intensiven Partie. Die Sportfreunde Hall drehten einen 0:1-Pausenrückstand in einen 3:1-Erfolg.

Zu Beginn des Spiels allerdings dominierten bei den Sportfreunden die drei Z: zögerlich, zaudernd, zweifelnd. Die Gastgeber wirkten gehemmt, so, als ob d...