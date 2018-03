Fußball  Die Spitze rückt enger zusammen

Crailsheim / Christian Swonke

TSV Goldbach – FC Honhardt

3:0 (2:0)

Tore: 1:0 Sven Kretschmaier (36.), 2:0 Mario Fuchs (40., ET), 3:0 Dennis Lahn (85.)

In einer über weite Stecken ausgeglichenen Partie erspielten sich die Gastgeber am Ende nicht ganz unverdient die nächsten drei Punkte. Ausschlaggebend war die Goldbacher Effizienz und ein überragender Tobias Milbradt im Tor. Es dauerte gut 20 Minuten, bis die Heimelf auf dem Crailsheimer Kunstrasen das Spielgeschehen an sich ziehen konnte und erste Möglichkeiten erspielte. Nach einem lang getretenen Freistoß war Spielführer Sven Kretschmaier mit dem Kopf zur Stelle und markierte die Führung. Wenig später das 2:0, als der Ball nach einer Hereingabe von Dennis Lahn beim Klärungsversuch im eigenen Netz landete. Die einzige Honhardter Chance vereitelte Tobias Milbradt im Eins gegen Eins. Nach der Pause wurden die Gäste aktiver, während Goldbach zu wenig machte. Bei einer Doppelchance scheiterten sie zunächst erneut an Milbradt, und der zweite Versuch konnte von einem Verteidiger auf der Linie geklärt werden. Mit einer Fußabwehr und einer sehenswerten Parade machte der Goldbacher Torspieler weitere Großchancen der Frankenhardter zunichte. Kurz vor dem Ende machte Dennis Lahn mit dem Treffer zum 3:0 alles klar.

VfB Jagstheim – FC Langenburg 1:1 (1:1)

Tore: 0:1 Michael Blind (5.), 1:1 Sven Schmidt (38.)

Ein von beiden Seiten laufintensiv geführtes Spiel blieb am Ende verdientermaßen ohne Sieger. Die Gäste gingen früh in Führung. Nach einer unübersichtlichen Situation brachten die Gastgeber den Ball nicht aus dem Torraum, und Michael Blind reagierte am schnellsten. Danach fand das Spiel hauptsächlich zwischen den beiden Strafräumen statt. Klare Torchancen waren Mangelware, ehe Sven Schmidt nach einem Eckball zur Stelle war und mit einem wuchtigen Kopfball den Ausgleich markierte. Die zweite Hälfte gingen beide Teams zunächst etwas ruhiger an. Nach einer Stunde wurde Langenburg druckvoller und kam zu einer Reihe von Eckbällen, von denen aber keine Gefahr für das Jagstheimer Tor ausging. In der Schlussphase ließ die Heimelf noch eine klare Torchance ungenutzt. – Reserven: 5:2

SV Onolzheim – SSV Stimpfach 0:1 (0:0)

Tore: 0:1 Raphael Klein (66.)

In einem insgesamt schwachen Spiel reichte eine Einzelaktion von Raphael Klein Stimpfach am Ende zum knappen Sieg in Onolzheim. Chancen waren auf beiden Seiten während der gesamten Partie Mangelware, und so benötigte der SSV Stimpfach lediglich eine gute Möglichkeit zum Sieg. Allerdings fiel der Treffer aus Onolzheimer Sicht aus abseitsverdächtiger Position. Eine weitere Chance ließ Klein kurz darauf liegen. Onolzheim versuchte alles, aber am Strafraum der Gäste war permanent Schluss. – Reserven: 2:0

VfR Altenmünster II – SV Tiefenbach 0:2 (0:1)

Tore: 0:1 Fabian Steinhülb (36.), 0:2 Giorgi Toroshelidze (90.)

Gegen die tief ausgerichteten Gastgeber hatte Tiefenbach mehr Ballbesitz, war aber nach vorne wenig kreativ. Als Altenmünster einmal etwas anbot, war Felix ­Kolasinski frei vorm Tor, brachte das Leder aber nicht im Netz unter. Mit einem Freistoß aus 20 Metern brachte Fabian Steinhülb die Gäste kurz vor der Pause in Führung. Nach dem Wechsel war die Heimelf dann besser im Spiel und hatte durch Dominic Hohenstein eine gute Chance. Nachdem die Gäste nach einer Roten Karte für Sascha Sackreuther in Unterzahl gerieten, boten sich weiter Möglichkeiten. In der Schlussminute machte Girogi Toroshelidze den Gästesieg dann vollends klar.

ESV Crailsheim – TSV Dünsbach II 3:0 (1:0)

Tore: 1:0 Michael Engelhardt (33.), 2:0 Sven Schwanicke (57.), 3:0 Eigentor (59.)

Bis zum Führungstreffer durch Michael Engelhardts Kopfball konnten die Gäste die Partie relativ offen gestalten. Danach verschoben sich die Kräfteverhältnisse zugunsten des ESV. Nach einem Doppelschlag von Sven Schwanicke und einem Eigentor, bei dem er auch direkt beteiligt war, war die Partie dann auch recht früh entschieden. Enis Arslan hätte das Ergebnis noch nach oben schrauben können. Sein Strafstoß landete jedoch an der Latte und sprang ins Feld zurück.

Spfr. Bühlerzell II – TSG Kirchberg II 5:0 (2:0)

Tore: 1:0 Anthony Riek (12.), 2:0 Arthur Hild (21.), 3:0 Anthony Riek (48.), 4:0 Timo Müller (66. HE), 5:0 Arthur Hild (72.)

Ein auch in dieser Höhe verdienter Sieg der Hausherren. Anthony Riek startete den Torreigen aus kurzer Distanz. Johannes Nübel hatte ihm den Ball mit Knie vor die Füße gespielt. Das 2:0 durch Arthur Hild bereitete Riek mit einem sehenswerten Solo vor. Nach dem Seitenwechsel schraubten die Gastgeber das Ergebnis weiter in die Höhe. Nach Vorarbeit von Matthias Ludewig gelang Anthony Riek sein zweiter Treffer. Timo Müller verwandelte einen Handelfmeter. Den Schlusspunkt setzte Arthur Hild. Als Kirchbergs Keeper Matthias Deeg einen Kopfball von Johannes Köger nicht festhalten konnte, war er zur Stelle und schob zum Endstand ein.