Fußball Die Siegesserie reißt: Der TSV Sulzbach besiegt sich selbst

Sulzbach-Laufen / Christian Köger

Die Heimelf erwischte einen kompletten Fehlstart, denn bereits in der dritten Minute gingen die Gäste in Führung. Im Mittelfeld wurde zu zaghaft eingegriffen und die Innenverteidiger waren nicht auf dem Posten, sodass der freistehende Dominik Wirth das 0:1 markieren konnte. Pech hatte Sulzbach-Laufen anschließend, als Daniel Köger in der siebten Minute am SV-Torwart und Jannik Riexinger zwei Minuten später am Pfosten scheiterten.

Trotz Überlegenheit dauerte es bis zur 26. Minute, ehe der TSV den Ausgleich erzielen konnte. Stephan Munz bediente Daniel Köger, der an der Strafraumgrenze mit einem strammen Schuss ins linke untere Toreck das 1:1 erzielte. Es schien eine Frage der Zeit, bis die Heimelf in Führung gehen würde, aber in der 38. Minute traf Renee Schmitt vom SV Fellbach II nach einem Aussetzer von Marcel Hägele zum 1:2. Als in der 43. Minute Stephan Munz im Strafraum gefoult wurde und Daniel Köger den fälligen Elfer sicher zum 2:2 verwandelte, war die Stimmung im TSV-Lager wieder positiv, allerdings nur für kurze Zeit. Die an diesem Tag anfällige TSV-Hintermannschaft agierte kurz vor der Halbzeit wieder nach dem Motto „nimm ihn du, ich hab ihn sicher“, als Renee Schmitt von einem TSV-ler angeschossen wurde und der Ball zum 2:3 im Sulzbacher Kasten landete. Der TSV bemühte sich zwar in der zweiten Hälfte und hatte auch mehr vom Spiel. Als aber in der 74. Minute die Gäste nach einer erneuten Abwehrschwäche und einen Glücksschuss durch Alessandro De Giovanni von der rechten Grundlinie an den Innenpfosten auf 2:4 erhöhen konnten, war die Partie entschieden.

Fazit: Die Kochertäler haben nun viele harte Wochen vor sich und müssen einen klaren Kopf bewahren. Das gilt bereits am kommenden Donnerstag im Nachholspiel gegen den Lokalrivalen SV Kaisersbach.

TSV Sulzbach-Laufen: Johannes Haas, Patrick Epple (60. Mehmet Demir), Marcel Hägele (46. Sebastian Bauer), Jannik Riexinger (46. Alexander Seitz), Friedrich Rühle, Simon Hagel, Simon Jäger, Marcel Retter, Jochen König (70. Dennis Riek), Stephan Munz, Daniel Köger.