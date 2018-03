Fußball Die Schlusslichter hoffen auf Besserung

Oberrot / Hans Buchhofer

In der Fußball-Kreisliga A2 Rems-Murr soll morgen die Winterpause beendet und der 14. Spieltag angepfiffen werden. Tabellenführer SV Steinbach gastiert bei der SKG Erbstetten und will seine Spitzenposition ausbauen. Der TSV Rudersberg hat mit vier Punkten Rückstand auf den FC Welzheim noch Chancen auf Platz zwei. Die Rudersberger sind beim FV Sulzbach/Murr Favorit. Mit den Entscheidungen im vorderen Drittel der Tabelle der Kreisliga A2 hat der TSC Murrhardt nichts mehr zu tun, doch mehr als Rang fünf soll am Ende doch herausspringen. Im Heimspiel gegen den TSV Schwaikheim möchte die Elf nach der Winterpause einen guten Start hinlegen. Der VfR Birkmannsweiler ist gefährdet und hofft auf einen Heimsieg gegen den FSV Weiler.

FC Oberrot – TSV Althütte

Noch kann der FC Oberrot auf den zweiten Platz hoffen, doch dann muss das Heimspiel gegen den TSV Althütte gewonnen werden. Die Gäste stecken im Abstiegskampf. Ein Sieg würde ihnen Luft verschaffen. Der FC Oberrot kann mit einem Erfolg den Anschluss an den Zweiten aus Welzheim schaffen.

In einem torreichen Treffen schlugen die Fichtenberger Fußballer den TSV Lippoldsweiler zum Saisonauftakt 5:4. Dass ihnen am Sonntag erneut ein Sieg gelingen wird, ist möglich, denn die Platzherren haben zu Hause erst ein Spiel gewinnen können. Von dieser Bilanz her reisen die Fichtenberger mit guten Chancen in die Fremde.

Wenn man die Statistik betrachtet, muss man in der Partie Unterrot gegen Kirchberg/Murr den Gastgeber favorisieren. Doch ganz so klar ist die Sache nicht, denn die Platzherren haben in dieser Runde zu Hause vier Spiele verloren und leiden damit unter einem Heimproblem. Allerdings rissen die Unterroter Fußballer in der Fremde mit einem Erfolg auch noch keine Bäume aus. Dennoch: Ein Sieg in Kirchberg zum Auftakt würde der Elf der Spielvereinigung neues Selbstvertrauen geben.