Fußball-Kreisliga A2 Die Rote Laterne ist endgültig vergeben

Wallhausen / Willi Hermann

Nach der deutlichen Niederlage in der insgesamt schwachen Partie gegen Hengstfeld ist der letzte Tabellenplatz in der Kreisliga A2 für Ellrichshausen zementiert.

Ellrichshausens Abteilungsleiter Martin Meiser ist sich nach der Niederlage in Hengstfeld darüber im Klaren, dass er mit seinen Mitstreitern nicht ganz einfachen Zeiten entgegengeht. „Ein Abstieg ist immer bitter. Es ist schon länger bekannt, dass Florian Ilgenfritz als Spielertrainer aufhört. Hier ist es uns gelungen, mit Harald Klein einen hervorragenden Nachfolger zu verpflichten. Es werden auf jeden Fall einige Spieler altershalber aufhören. Wir wollen aber auf jeden Fall mit einer Reserve in die nächste Spielzeit gehen.“

Noch nicht besetzt ist der Trainerposten bei der Spvgg Hengstfeld, wo Klaus Zenkert nach über 20 Jahren als Coach von aktiven Mannschaften aufhören wird. Für den scheidenden Trainer war der Sieg klar verdient. „Oliver Kreft ist angeschlagen in die Partie gegangen und Tino Konrad hat nach wochenlanger Verletzung erst zweimal trainiert. Aber die beiden waren heute enorm wichtig. Wir mussten in den letzten Wochen, da auch Marcel Wiedmann und Robert Becke schon länger fehlen, in der Offensive viel improvisieren. Umso schöner ist es, dass jetzt alles geschafft ist.“

Die Geschichte der Partie ist schnell erzählt. Beide Mannschaften waren in den ersten Minuten bemüht, das Spiel in den Griff zu bekommen, waren im Spielaufbau aber meist zu ungenau. Ellrichshausen hatte nach einer Flanke einen ersten Ansatz, aber Daniel Breitschwerdt kam im Strafraum einen Schritt zu spät, sodass Kim Kochendörfer klären konnte. Die nächsten Akzente setzte Hengstfeld durch seinen agilen Kapitän Oliver Kreft. Zunächst konnte Steffen Bohnet einen Freistoß problemlos halten. Dann verzog er aus kurzer Distanz, frei vor dem Keeper. Danach herrschte lange Zeit absoluter Leerlauf auf beiden Seiten. Erst in den letzten Minuten vor der Pause kam durch die Gäste wieder Leben in die Partie. Marc Schön setzte einen an ihm selbst verursachten Freistoß deutlich über das Tor. Wenig später stand er nach einem schönen Pass von Florian Ilgenfritz frei vor dem Tor, schob den Ball aber genau in die Arme von Jonas Busch. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich auch Hengstfeld wieder etwas angriffslustiger. Nach zwei Flanken von Oliver Kreft brannte es lichterloh im Gästestrafraum. Auch Ellrichshausen war in dieser Phase durchaus dabei. Bei Hereingaben von Florian Ilgenfritz und Martin Meiser fehlte jeweils der Abnehmer in der Mitte. Etwas kurios fiel dann der Führungstreffer für die Gastgeber. Bei einer weiten ­Flanke von Dennis Baumann aus dem Halbfeld irritierte Tino ­Konrad den Ellrichshausener Keeper so, dass der Ball im Netz landete.

Köpfe gehen nach unten

Nach diesem Treffer ließen die Gäste den Kopf etwas hängen, Hengstfeld schaffte es zunächst aber nicht nachzulegen. 20 Minuten vor Spielende meldeten sich die Gäste mit einer Möglichkeit im Spiel zurück. Nach Pass von Florian Ilgenfritz scheiterte Marc Schön erneut an Jonas Busch. Fast im Gegenzug dann die Vorentscheidung. Tino Konrad düpierte zwei Verteidiger und ließ dem Torwart mit einem gekonnten Heber keine Abwehrchance. Die Gäste ließen sich nicht hängen und hatten wenig später die Chance, noch einmal ins Spiel zu kommen. Nach Foul an Charles Rutaremwa scheiterte Steffen Dittrich mit seinem Strafstoß aber an Jonas Busch. Nachdem Kim Kochendörfer noch mit einem Heber scheiterte, setzte Peter Bredl in der letzten Minute den Schlusspunkt der Partie.