Fußball Die meisten Tore und die meisten Gegentreffer

Schwäbisch Hall / Viktor Taschner

Motivation spielt in den letzten Partien der Saison eine noch größere Rolle als ohnehin bei einem Fußballmatch. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall können das rettende Ufer nicht mehr erreichen, haben aber trotzdem nach langer Zeit am vergangenen Wochenende gewonnen. Der Aufsteiger TSG Tübingen spielt eine außerordentlich gute Runde und steht auf Platz 5. Allerdings hat das Team zuletzt eine deftige 3:7-Niederlage in Albstadt kassiert. Am Samstag empfängt nun Tübingen die Haller.

„Wir haben da wirklich etwas gutzumachen“, sagt Tübingens Trainer Michael Frick. Dabei hat er nicht nur die Klatsche in ­Albstadt im Sinn, sondern auch die 1:4-Niederlage in der Vorrunde im Optima-Sportpark. „In Albstadt war der Wiederstand irgendwann gebrochen und dann geht so ein Spiel vor allem am Saisonende mal so aus. Aber wir haben diese Woche darüber gesprochen, dass wir die Runde nicht so abschließen können“, so Frick. Dennoch bleibe insgesamt der positive ­Eindruck für den Aufsteiger, der nie in Abstiegsgefahr gewesen ist. Auf Haller Seite freut sich Coach Petar Kosturkov darüber, dass seine Mannschaft sich für ihre ­Leistungen nun auch belohnt. Nach einem Remis in Essingen heimsten die Sportfreunde drei Punkte mit einem 2:0 gegen Ehingen ein. „Wir haben ja keinen Druck mehr, vielleicht hilft uns das. Und ich habe den Jungs ­gesagt, dass wir auch für unseren Stolz spielen“, sagt Kosturkov.

Dass Hall mit der richtigen Einstellung auch in Tübingen Zählbares holen kann, zeigt das Torverhältnis des Gastgebers. Mit jeweils 65 Treffern hat Tübingen die meisten Tore geschossen, aber auch die meisten kassiert. „Wenn wir defensiv gut arbeiten, dann werden wir vorne unsere Chancen bekommen“, so Kosturkov.

Viele Ausfälle

Allerdings wird Kosturkov sein neu bewährtes 3-5-2-System mit neuem Personal bestücken müssen. Im Vergleich zum Ehingen-Spiel werden Simon Glück und Yannik Winker aus privaten Gründen fehlen. Auch Lamar Yar­brough fällt mit Knieproblemen aus. Nicht mit dabei sind ebenfalls die verletzten Tim Großberndt, Daniel Martin und Selcuk Vural. Kosturkov wird in Tübingen auf die drei A-Jugendlichen Dennis Koch, Leon Hadun und Michael Leb zurückgreifen. Bei Tübingen fehlen Jonas Frey, Lars Bischoff, Jan Bursik, Willie Sauerborn und Nicolas Bok.

Info TSG Tübingen – Sportfreunde Hall, Samstag, 15.30 Uhr