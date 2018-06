Fußball Die Gastgeber Fichtenberg verteidigt seinen Titel

Fichtenberg / Klaus Rieder

Beim 23. RUNDSCHAU-Cup der Jugendfußballer konnte bei den E-Junioren die SGM Rottal 2 (Fornsbach/Fichtenberg) ihren im vergangenen Jahr beim Turnier in Unterrot gewonnenen Titel verteidigen. Sie gewannen am Samstag das Finale des Cup 2018 in Fichtenberg gegen den TSV Gaildorf 1 mit 1:0. Auf Platz 3 landete die SGM Rottal 1 (Oberrot), die sich schließlich im Neunmeterschießen gegen den TSV Gaildorf 2 durchsetzte. Bei den F-Junioren, die ihr Turnier am Sonntag austrugen, hatten am Ende die TSF Gschwend die Nase vorn. Sie gewannen das überaus spannende Endspiel knapp und etwas glücklich mit 1:0 gegen die SGM Eutendorf/Ottendorf (Bericht der F-Junioren und Bambini folgt).