Fußball-Kreisliga A1 Die Favoriten marschieren

SV Westheim –

TSG Bretzfeld 3:1

Der SV Westheim hatte in der Anfangsphase mehr vom Spiel, ehe die TSG durch einen Freistoß aus dem Halbfeld ihre erste Chance zur 1:0 Führung nutzte. Nur wenige Minuten später setzte sich Marc Elser nach einem langen Ball durch und erzielte aus spitzem Winkel den Ausgleich. Auf schwer bespielbarem Rasen verabschieden sich die Mannschaften mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause. Nach einer knappen Viertelstunde in der zweiten Halbzeit war es wiederum Marc Elser, der die verdiente 2:1-Führung für die Hausherren erzielen konnte. Der SV Westheim drängte darauf, den Sack nun endgültig zuzumachen und ließ keine nennenswerten Chancen der Gäste aus Bretzfeld zu. Zehn Minuten vor Schluss markierte Lukas Bubeck durch einen sehenswerten Freistoß aus 28 Metern den 3:1-Endstand. Durch eine bessere Chancenverwertung hätte das Ergebnis auch höher ausfallen können. Westheim bleibt vorerst an der Tabellenspitze.

TSV Eutendorf –

SSV Schwäbisch Hall 2:3

Der TSV Eutendorf hatte die Partie auf den Kunstrasenplatz in Obersontheim verlegt und ging nach einer knappen halben Stunde in Führung. Doch nur vier Minuten später schlugen die Haller nach einem Eckball zurück. Die SSV Schwäbisch Hall ging kurz vor der Pause durch einen Freistoß in Führung. Nach dem Wechsel wogte die Partie hin und her, ehe die Gäste in der 88. Minute das dritte Tor erzielen konnten. Eutendorfs Anschlusstor kam zu spät.

Tura Untermünkheim II –

SC Steinbach 3:3

In der Nachspielzeit sicherte sich der SC Steinbach durch das Tor von Christian Perrino einen Punkt. Der Tura war bereits nach zwei Minuten durch Ehichioya Courage in Führung gegangen. Derselbe Spieler erhöhte nach 39 Minuten auf 2:0. Dario Patane verkürzte nach dem Wechsel, ehe Philipp Haug das 3:1 erzielte. Nach je einem Platzverweis stellte Tolunay Yilmaz fünf Minuten vor dem Ende den Anschluss her.

VfL Mainhardt –

TSV Kupferzell 7:0

Kurzfristig wurde die Partie auf den Kunstrasenplatz in Michelfeld verlegt. Die Mainhardter dominierten das Geschehen vor allem nach der Pause. In der ersten Halbzeit hatte Fabian Wohlschläger per Elfmeter getroffen. Nach dem Wechsel legten Daniel Vogel (2), Marco Burberg, Marko Schaffroth, Stefan Löffelhardt und Pascal Rudolph nach.

Tura Untermünkheim II –

TSV Kupferzell 0:3

In einem Nachholspiel am Freitagabend entführten die Gäste alle Punkte. Alle 20 Minuten fielen die Tore durch Maximilian Buck (20.) sowie Lukas Renner (40. und 60.)