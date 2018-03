Fußball  Deutliche Niederlage für Billingsbach

Willi Hermann

FC Billingsbach – TSV Laudenbach 0:5 (0:2)

Tore: 0:1, 0:2 Philipp Mühleck (1., 25.), 0:3, 0:4 Tim Silberzahn (48., 66.), 0:5 Tobias Silberzahn (83.)

Eine herbe Niederlage für den im bisherigen Saisonverlauf so defensiv starken Tabellenzweiten. Bereits mit dem ersten Angriff gelang den Gästen durch ihren Torjäger Philipp Mühleck der Führungstreffer. Dieses Gegentor schien die Gastgeber regelrecht zu lähmen. Mitte der ersten Hälfte legte Mühleck zum 0:2-Pausenstand nach. Auch nach dem Wechsel nahmen die Laudenbacher der Heimelf schnell wieder den Wind aus den Segeln, als Tim Silberzahn zum 0:3 traf. In der Summe waren es dann am Ende fünf Gegentore, also nur eines weniger als in allen bisherigen Partien zusammen.

SV Wachbach II – TSV Schrozberg 1:0 (0:0)

Tore: 1:0 Florian Schlund (78.)

Nach der knappen Niederlage im Derby gegen Billingsbach hat sich Schrozberg in Wachbach erneut für eine gute Leistung nicht belohnt. Die Gäste hatten die Partie im ersten Durchgang unter Kontrolle. Es dauerte allerdings fast eine halbe Stunde ehe die erste richtig gute Chance erspielt wurde. Doch die wurde nicht genutzt und so ging es torlos in die Kabine. Direkt nach dem Wechsel hatte Schrozberg Glück, als die Heim­elf zwei gute Möglichkeiten ausließ. Im Anschluss neutralisierten sich die beiden Mannschaften gegenseitig, ehe kurz vor Schluss Florian Schlund doch noch der Siegtreffer für Wachbach gelang.

SV Edelfingen – TSV Blaufelden 4:1 (2:0)

Tore: 1:0 Sandro Wolfart (2.), 2:0 Mutuku Mwiakli (8.), 3:0 Sandro Wolfart (48.), 3:1 Adrian Heger (53.), 4:1 Sarja Jarjusay (75.)

Im bisher schwächsten Saison­spiel reichte es Edelfingen dennoch zu einem ungefährdeten Sieg. Goalgetter Sandro Wolfart und Mutuku Mwiakli sorgten bereits in den Anfangsminuten für klare Verhältnisse. Diese schnelle Führung wurde in der Folgezeit nur noch verwaltet, allerdings ohne Elan, Spielwitz und Tempo. Die Tore fielen alle nach Flanken, Ecken oder Freistößen. Herausgespielte Möglichkeiten gab es so gut wie keine. Nach dem Seitenwechsel war es erneut Sandro Wolfart, der Top-Torjäger der Kreisliga B4, der die letzten Zweifel am Sieg der Hausherren beseitigte. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer der Gäste durch Adrian Heger brachte die Heimelf nicht aus dem Konzept. Die Gäste kämpften zwar bis zum Schluss, konnten selbst aber nicht mehr nachlegen. Den Schlusspunkt setzte eine Viertelstunde vor dem Ende Sarja Jarjusay mit dem Treffer zum 4:1-Endstand.