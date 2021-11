Gut erholt können die Satteldorfer Kicker in das Derby gegen den Tabellenzweiten gehen. Am vergangenen Spieltag hatte die Spvgg nämlich spielfrei. „Wir haben an dem Wochenende ganz bewusst kein Spiel und kein Training angesetzt, damit die Spieler den Kopf frei bekommen und abschalten können vor...