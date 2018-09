Fußball Derby in Ottendorf

Derby in Ottendorf

Ottendorf / Hans Buchhofer

Vier Mannschaften haben derzeit in der B1 Hohenlohe das Sagen: Bühlerzell II und Rieden liegen punktgleich an der Spitze, Untermünkheim II und Gailenkirchen sind die Verfolger. Schon morgen kann sich die Situation etwas lichten, denn der SV Rieden und der Tura Untermünkheim treffen aufeinander. Verlieren die Untermünkheimer, verlieren sie auch etwas den Anschluss nach vorne. Rieden will natürlich einen Heimsieg, um mit dem Spitzenreiter mithalten zu können.

Der SV Gailenkirchen musste trotz seiner vier Tore in Michelbach/Bilz mit einem Remis zufrieden sein. Gailenkirchen erwartet den VfB Neuhütten und muss aufpassen, dass nicht erneut Punkte abgegeben werden, denn der Gast könnte noch den Anschluss nach vorne schaffen.

Der TSV Michelbach/Bilz will noch die Verbindung nach vorne herstellen und braucht dazu einen Sieg bei der TSG Waldenburg. Gegen den TSV Michelfeld II spekuliert der TSV Sulzdorf mit einem Heimsieg und könnte dann den siebten Rang verbessern. Im Kellerduell treffen die SG Ammertsweiler und der TSV Hessental II aufeinander.

FC Ottendorf – SV Westheim II

Der FC Ottendorf musste sich zuletzt beim SV Tüngental geschlagen geben und verpasste den Sprung einige Plätze nach oben. Morgen kommt es zum Nachbarschaftstreffen mit dem SV Westheim II. Der FC Ottendorf ist von der bisherigen Bilanz her klarer Favorit, zumal er auf eigenem Platz antreten darf. Die Gäste scheinen im Angriff ihre Schwächen zu haben, denn fünf erzielte Tore in fünf Spielen sind nicht viel. In der Abwehr haben die Westheimer wie auch der FC Ottendorf bereits 14 Gegentreffer kassiert.

Spfr. Bühlerzell II - TSV Gaildorf II

Das Ziel der Bühlerzeller im Heimspiel gegen den TSV Gaildorf II ist klar. Die Einheimischen sind klarer Favorit und wollen ihre Tabellenführung verteidigen. Die Gastgeber verfügen über die beste Abwehrreihe der Liga, die erst einen Gegentreffer erhielt. Da werden sich die Gaildorfer Angreifer wohl die Zähne ausbeißen. Das Ziel der Gäste kann nur heißen, so lange wie möglich keinen Treffer zu kassieren und auf eine optimale Torausbeute zu hoffen. Auf jeden Fall gilt es, sich so teuer wie möglich zu verkaufen.