Fußball-Kreisliga A1 Der Titelfavorit setzt sich durch

Mainhardt / Johnny Behnert

Der VfL Mainhardt schlägt den ersatzgeschwächten TSV Eutendorf mit 3:1 Toren.

Der TSV Eutendorf musste ersatzgeschwächt beim Tabellenführer VfL Mainhardt antreten, doch chancenlos waren die Eutendorfer nicht. Mainhardt begann furios, doch der TSV Eutendorf hielt dagegen und konnte sich selbst einige Chancen erspielen. Erst kurz vor der Halbzeitpause fiel dann der verdiente Führungstreffer der Mainhardter. Kurz nach der Pause folgte das 2:0 für Mainhardt – und prompt der Anschlusstreffer durch Steffen Köger. Erst mit dem 3:1 hatte Mainhardt den Sieg sicher. Bester Spieler auf Seiten der Eutendorfer war wieder einmal der Torhüter Mihai Tatar, der auch in der 72. Minute einen Elfmeter hielt.

Die erste Viertelstunde rollte ein Angriff nach dem anderen auf das Eutendorfer Tor zu. Erst nach 15 Minuten befreiten sich die Gäste allmählich und konnten von nun an gut dagegenhalten. In der 20. Minute parierte Mihai Tatar einen Schuss vor dem Mainhardter Stürmer Braun und in der 30. Minute ging ein Volleyschuss von Saric knapp am Tor von Mainhardt vorbei. In der 35. Minute fiel der fällige Führungstreffer durch Wüst für den VfL Mainhardt.

In der zweiten Spielhälfte hatte Eutendorf noch nicht so richtig ins Spiel gefunden, und prompt fiel drei Minuten nach dem Anpfiff der 2:0-Führungstreffer für den VfL Mainhardt. Danach wechselte Eutendorf aus und brachte mit Steffen Köger einen weiteren Stürmer. Und es machte sich bezahlt, denn nur eine Minute später erzielte der gerade eingewechselte pfeilschnelle 48-Jährige wie in alten Zeiten per Kopf den Anschlusstreffer zum 1:2.

Doch die Freude währte nicht lange und Mainhardt konnte durch Braun den alten Abstand zum 3:1 wieder herstellen. In der 72. Minute zeigte dann der Schiedsrichter nach einem normalen Zweikampf plötzlich auf den Elfmeterpunkt für Mainhardt, den jedoch der an diesem Tag überragende Torhüter Mihai Tatar vom TSV Eutendorf parierte. In diesem Zuge gab es auch eine gelbrote Karte wegen Meckerns für einen Eutendorfer Spieler, und so musste man die letzte Viertelstunde bei dieser Hitze auch noch in Unterzahl spielen. Eutendorf brachte jedoch die Spielzeit ohne weitere Blessuren hinter sich und konnte aufgrund der Verletzungsmisere mit dem Ergebnis mehr als zufrieden sein. Zudem konnte der VfL Mainhardt mit dem gesamten Kader antreten und viermal auswechseln, während Eutendorf aufgrund der Ausfälle nur zweimal wechseln konnte.