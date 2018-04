Fußball Der TAHV Gaildorf steht vor einem Schlüsselspiel

Gaildorf / Hans Buchhofer

Am heutigen Mittwochabend werden im Bezirk Rems-Murr Spiele nachgeholt. Die Limpurger Fans können gleich zwei Highlights besuchen. In der Bezirksliga erwartet der TSV Sulzbach-Laufen den SV Unterweissach, der einen Zähler mehr auf dem Konto hat. Das Spiel entbehrt nicht einer gewissen Spannung, denn in der Bezirksliga herrscht ein gnadenloser Kampf gegen den Abstieg. Die vom Klassenverlust bedrohten Mannschaften überraschen das übrige Teilnehmerfeld immer wieder mal mit einem Sieg. Selbst der TSV Sulzbach-Laufen, der die letzten sechs Spiele gewinnen konnte, tut deshalb gut daran, den Blick auf die anderen Ränge zu richten. Der Tabellenvierte SV Kaisersbach hat zum Beispiel lediglich zwei Punkte mehr auf dem Konto als die Kochertäler. Ein weiterer Sieg des TSV Sulzbach-Laufen gegen den SV Unterweissach würde für Entspannung im Kochertal sorgen.

Auf die Statisik ist kein Verlass

Der Gegner aus Unterweissach holte aus den letzten drei Spielen nur einen Punkt, doch dafür eine Gewähr für einen Sieg abzuleiten wäre verkehrt. Es scheint eher, dass die meisten Mannschaften in der Bezirksliga wissen, was die Stunde geschlagen hat.

Mit dem SC Korb gegen den VfR Murrhardt steht ein weiteres Spiel auf dem Programm. In der Kreisliga A2 Rems-Murr erwartet der TSC Murrhardt den TSV Schwaikheim II. Bei einem Sieg hätte der TSC den Anschluss an den Tabellenzweiten FC Welzheim gefunden.

In der Kreisliga B2 Rems-Murr findet in Gaildorf eine Vorentscheidung statt. Der TAHV Gaildorf erwartet den Tabellenzweiten Spvgg Kleinaspach. Will der TAHV weiter um den Titel mitmischen, muss er gewinnen, denn bei einer Niederlage dürfte die Sache eng werden. Gewinnt die Gaildorfer Mannschaft, dann zieht er mit seinem Gegner nach Punkten gleich und rangiert einen Punkt hinter dem führenden Alexander Backnang.

Auch Kirchenkirnberg ist heute im Heimspiel gegen den SC Fornsbach im Einsatz und hofft auf den ersten Punkt. In der Kreisliga B5 spielt heute die SGM Erbstetten II gegen den TSV Lippoldsweiler II und morgen gastiert der TSV Schwaikheim III beim TSC Murrhardt II.