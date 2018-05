Kreisliga B1 Der SC Bibersfeld überzeugt

Gaildorf / swp

Der TSV Gaildorf 2 verliert gegen den eindrucksvoll aufspielenden Tabellenführer mit 1:8.

Der TSV Gaildorf 2 musste ersatzgeschwächt in dieses Spiel gehen. In der achten Minute zog Möller aus 18 Metern ab und zwang den Gästekeeper zu einer Glanzparade. Der Tabellenführer aus Bibersfeld bestimmte das Spiel und kombinierte aus dem Mittelfeld gekonnt über die Flügel. In der 16. und 21. Spielminute vereitelte Diemer mit tollen Abwehrreaktionen ein Gegentor. Nach 28 Minuten gelang dem Gast die verdiente 0:1-Führung, als ein Stürmer von der linken Seite in den Strafraum eindrang und mit einem Schuss aus acht Metern in die kurze obere Ecke Diemer keine Chance ließ. In der 36. Minute erhöhte der Gast nach einer Rechtsflanke etwas glücklich auf 0:2. Zwei Minuten später hatte Pascal Carle den Anschlusstreffer auf dem Fuß, doch der Gästekeeper konnte zur Ecke klären. Im Gegenzug schloss der Gast zu überhastet ab. Besser machten es die Gäste in der 41. Minute, als ein Stürmer den Ball wunderschön in die linke Ecke zum 0:3 schlenzen konnte. Mit dem Halbzeitpfiff gelang Bibersfeld mit einem satten Schuss aus 15 Metern in die rechte obere Ecke das 0:4.

Nach der Pause setzte der SC Bibersfeld sein gutes Spiel fort. Etwas überraschend kam der TSV Gaildorf II in der 50. Minute mit einem Foulelfmeter, geschossen von Pascal Carle, zum 1:4-Anschlusstreffer. In der 59. Minute traf der Gast mit einem abgefälschten Schuss zum 1:5. Zwischen der 74. und 81. Minute baute der SC mit drei weiteren Treffern seine Führung auf 1:8 aus.