Fußball Der nächste Hochkaräter kommt

Sulzbach-Laufen / Hans Buchhofer

Am Mittwochabend unterlag in der Fußball-Bezirksliga Rems-Murr der TSV Sulzbach-Laufen dem Titelfavoriten SV Allmersbach mit 0:3. Eine Spielhälfte konnten die Kochertäler auf Augenhöhe mithalten, doch die zwei schnellen Tore kurz nach der Pause brachen dem Gastgeber das Genick. Mit diesem Sieg im Kochertal wurde Allmersbach Tabellenführer.

Am Pfingstmontag gastiert der Tabellenzweite, die SG Schorndorf, beim TSV Sulzbach-Laufen und erneut braucht der Gast einen Sieg, wenn er noch seine minimale Chance auf den Titel wahren will. Die Lage für den TSV Sulzbach-Laufen als Punktelieferant kann noch kritisch werden, wenn die gefährdeten Mannschaften in den restlichen zwei Spielen Siege einfahren sollten, was eher unwahrscheinlich ist, da sie teilweise gegeneinander antreten müssen.

Abstieg und Relegation

Falls aus der Landesliga keine Mannschaft in die Bezirksliga Rems-Murr absteigt, muss nur ein Team runter und das ist der FC Viktoria Backnang, der Zweitletzte bestreitet das Relegationsspiel. Die Lage verschärft sich, wenn der TSV Schwaikheim oder der TSV Schornbach aus der Landesliga absteigen sollten. Dann gibt es zwei Absteiger und der Drittletzte geht in die Relegation. Der TSV Sulzbach-Laufen kann auf Nummer sicher gehen, wenn er die SG Schorndorf bezwingen kann oder im letzten Spiel in Unterweissach gewinnt.

Tabellenführer Allmersbach spielt beim TSV Oberbrüden und muss gegen den Vorletzten gewinnen, wenn er nicht die Meisterschaft kurz vor Torschluss vergeigen will, falls die Schorndorfer in Sulzbach-Laufen gewinnen.

Um wichtige Punkte gegen den Abstieg aus der Bezirksliga Rems-Murr geht es am Montag im Spiel des FSV Waiblingen gegen die Oberliga-Reserve der TSG Backnang. Beide Teams sind gefährdet. Auch der SC Korb braucht zur Beruhigung einen Heimsieg gegen den VfL Winterbach, der schon gesichert ist. In Ruhe können die Mannschaften des SV Kaisersbach gegen den SV Unterweissach und des SV Remshalden gegen den TSV Nellmersbach die Saison ausklingen lassen, denn sie sind gesichert. Am Samstag, 26. Mai, endet die Fußballsaison der Bezirksliga.