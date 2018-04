Fußball  Der Langenburger Vorsprung wächst

Crailsheim / Von den Vereinen und Willi Hermann

SV Großaltdorf – FC Langenburg

2:5 (2:2)

Tore: 1:0 Jens-Kilian Herhoffer (13.), 1:1 Eigentor (19.), 2:1 Jens-Kilian Herhoffer (23.), 2:2, 2:3 Jens Blickle (30., 52.), 2:4, 2:5 Philipp Wolf (80., 82.)

Eine vor allem in der ersten Hälfte starke Vorstellung der Gastgeber. Jens-Kilian Herhoffer brachte Großaltdorf zweimal in Führung. Bis zur Halbzeitpause brachten die zunächst umständlich und überheblich auftretenden Gäste die Partie dann wieder in Griff und man wechselte nach einem Treffer von Jens Blickle mit ausgeglichenem Spielstand die Seiten. Der schnelle Führungstreffer – erneut durch Blickle – und die Tatsache, dass die Gäste noch Qualität von der Bank einwechseln konnten, stellten die Weichen für den Langenburger Sieg. Bei der Heimelf schwanden zusehends die Kräfte, deshalb war man gegen die besseren Einzelspieler, unübersehbar bei den weiteren Gästetoren durch Philipp Wolf, letztlich ohne Chance.

ESV Crailsheim – TSV Obersontheim II 2:2 (0:1)

Tore: 0:1 Mischa Müller (29.), 0:2 Jannik Spitzenberger (52.), 1:2, 2:2 Andre Engelhardt (65., 89.)

Die erste halbe Stunde gehörte eindeutig den Gästen. In dieser Phase erzielte Mischa Müller mit einem strammen Schuss nach einer gekonnten Einzelaktion den Führungstreffer. Erst in der Schlussphase der ersten Hälfte fand die Heimelf in die Partie und kam das ein oder andere Mal gefährlich vor das Tor der Gäste. Nach dem Wechsel versuchte der ESV, das Spiel an sich zu reißen, was auch ganz gut klappte. Allerdings schloss Jannik Spitzenberger einen der wenigen Obersontheimer Angriffe mit einem platzierten Schuss ins lange Eck ab und stellte so auf 0:2. Die Partie schien entschieden, aber die Eisenbahner warfen jetzt alles nach vorne und wurden für ihren Einsatz belohnt. Andre Engelhardt gelang mit zwei Treffern jeweils nach sehenswerten Flanken der Ausgleich.

TSV Goldbach – SV Tiefenbach

7:3 (3:2)

Tore: 1:0 Maximilian Flux (2.), 2:0 Dennis Lahn (7.), 3:0 Maximilian Flux (16.), 3:1 Fabian Steinhülb (26.), 3:2 Willi Dörr (40.), 4:2 Eigentor (55.), 4:3 Eigentor (67.), 5:3, 6:3, 7:3 Dennis Lahn (68., 71., 81.)

Ein wahres Torfestival bekamen die Zuschauer beim Crailsheimer Derby in Goldbach geboten. Dennis Lahn konnte sich gleich viermal in die Torschützenliste eintragen. Die Gastgeber starteten furios und lagen nach einer guten Viertelstunde bereits mit drei Toren in Front. Tiefenbach hatte bis zur Trinkpause nichts entgegenzusetzen. Nach der Unterbrechung zeigten die Gäste Moral und kamen durch Fabian Steinhülb und Willi Dürr wieder he­ran. Etwas kurios wurde es nach dem Seitenwechsel. Zuerst versenkte ein Tiefenbacher Verteidiger den Ball mustergültig im eigenen Tor, und nur wenig später lenkte ein Goldbacher Akteur das Leder ebenfalls ins eigene Netz. Im letzten Drittel der Partie war Goldbach dann klar spielbestimmend, und Dennis Lahn schraubte das Ergebnis mit einem lupenreinen Hattrick weiter nach oben.

Spfr. Bühlerzell II – SSV Stimpfach

3:5 (2:2)

Tore: 1:0 Anthony Riek (10.), 1:1 Patrick Stegmaier (27.), 1:2 Ioan-Mihai Barna (35.), 2:2 Patrick Seuferlein (45.), 2:3 Ioan-Mihai Barna (52.), 2:4, 2:5 Patrick Stegmaier (54., 82.), 3:5 Marvin Biehlmaier (85.)

Die Partie in Bühlerzell wurde von der schweren Verletzung von Johannes Köger, der Mitte der zweiten Hälfte einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitt, überschattet. Dabei hatte das Spiel gut für die Gastgeber begonnen. Anthony Riek gelang in der Anfangsphase die Führung. Die Gäste brauchten gut 20 Minuten, ehe sie Zugang zum Spiel fanden. Patrick Stegmaier markierte den Ausgleich und Ioan-Mihai Barna brachte die Gäste erstmals in Führung. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff konnte Patrick Seuferlein nach einem Freistoß wieder ausgleichen. Nach der Pause war Stimpfach bis in die Schlussphase hinein die bessere Mannschaft. Barna und Stegmaier brachten die Gäste mit einem Doppelschlag auf die Siegerstraße. Nach dem 2:5 durch den dritten Treffer von Patrick Stegmaier war die Partie gelaufen, auch wenn Marvin Biehlmaier mit seinem Tor noch Ergebniskosmetik betreiben konnte. – Reserven: 2:0

VfB Jagstheim – TSV Unterdeufstetten 7:1 (4:1)

Tore: 1:0, 2:0 Janis Heidel (10. 34.), 3:0 Timo Fassnacht (40.), 3:1 Ale­xander Berroth (41.), 4:1 Timo Fassnacht (44.), 5:1, 6:1, 7:1 Janis Heidel (55., 72., 76.)

Einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg erspielten sich die Jagstheimer gegen eine Gästemannschaft, die mit Verletzungspech während des Spiels zu kämpfen hatte und zeitweise in der zweiten Hälfte nur mit zehn Spielern auf dem Platz stand. Das schönste Tor des Tages erzielte Timo Fassnacht mit einem 30-Meter-Hammer genau in den Winkel. Mann des Tages war jedoch Janis Heidel, der alleine fünf Treffer erzielte, drei davon nach der Pause als lupenreinen Hattrick.

GSV Waldtannn – TSG Kirchberg II

4:1 (4:0)

Tore: 1:0 Stefan Wolz (5.), 2:0 Kevin Wüstner (8.), 3:0 Markus Schneider (32.), 4:0 Michael Killig (44.), 4:1 Micha Hofmann (53.)

Gegen eine hoch motivierte Heimmannschaft waren die Gäste aus Kirchberg am Ende chancenlos. Waldtann begann stürmisch, eroberte früh die Bälle und ließ den Gästen keinen Raum zum Spielaufbau. So dauerte es nur fünf Minuten bis zum Führungstreffer durch Michael Wolz. Als Spielmacher Kevin Wüstner nur drei Zeigerumdrehungen später das 2:0 folgen ließ, war die Vorentscheidung gefallen. Bis zur Pause spielte sich das Geschehen fast nur in der Kirchberger Spielfeldhälfte ab. Nach weiteren guten Möglichkeiten bauten Markus Schneider und Michael Killig die Führung bis zum Halbzeitpfiff weiter aus. Nach dem Wechsel hatte das Waldtanner Spiel weniger Tempo. Den Gästen gelang durch Micha Hofmann nach einer schönen Hereingabe von links außen der Anschlusstreffer. Das rüttelte die Gastgeber wieder wach, die danach die Partie wieder kontrollierten, ohne weitere Tore zu erzielen.

TSV Dünsbach II – FC Honhardt

0:3 (SW)

Der Dünsbach II sagte die Partie gegen den FC Honhardt wegen Spielermangels ab.