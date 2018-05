Kreisliga B1 Knapper FCO-Sieg im Lokalderby

Gaildorf / Erich Krupp

Der FC Ottendorf besiegt im Heimspiel den Tabellennachbarn SV Rieden mit 2:1 und behauptet damit Tabellenrang fünf.

Eine Erfolgsmeldung zuerst: Die Reserve des FC Ottendorf sicherte sich zwei Spieltage vor Saisonende die Reservemeisterschaft in der B1 Hohenlohe. Zwei Tore von Philipp Ilauski und ein Treffer von Yakub Saffak machten den Unterschied. Mit dem 3:0-Sieg ist die Reserve des FC Ottendorf uneinholbar.

Die Begegnung der beiden Tabellennachbarn Rieden und Ottendorf war eine spannende und gute Kreisliga B-Partie. Torwart Christian Krupp unterschätzte in der 12. Spielminute einen aus dem Halbfeld getretenen Freistoß. Per Kopf erzielte Rieden das 0:1. Ottendorf zeigte sich nach dem Rückstand wenig beeindruckt und spielte munter nach vorne. Dass es in diesem Spiel um relativ wenig ging, konnte man nicht feststellen. Beide Mannschaften zeigten sich angriffslustig und aggressiv im Zweikampfverhalten. Niko Schneider spielte in der 27. Minute Lukas Krupp frei, der zum 1:1 traf. Unmittelbar nach der Trinkpause in der 31. Minute hatte der FCO großes Glück, als eine scharfe Hereingabe vom Rechtsaußen der Riedener das Ziel verfehlte.

Nach einem Foulspiel in der 35. Minute an Daniel Mayer verwandelte der gut spielende Nico Leuze den fälligen Elfmeter souverän zur 2:1-Führung. Zwei Minuten vor der Halbzeit traf der agile Weger nur den Pfosten des FCO-Gehäuses.

Drei Minuten waren in der zweiten Halbzeit gespielt, als Torwart Krupp durch eine tolle Reaktion seine Mannschaft vor dem Rückstand bewahrte. Den strammen Flachschuss lenkte er gerade so um den Torpfosten. Der Gast aus Rieden drückte in dieser Spielphase auf den Ausgleich. Ottendorf sorgte durch schnell vorgetragene Konter jederzeit für Gefahr. Fabi Maier und Dejan Draganovic konnten in der 82. und 85. Minute aus aussichtsreicher Position das Spiel nicht frühzeitig entscheiden.