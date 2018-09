Fußball Der große Favorit ist in Ilshofen zu Gast

Ilshofen / Hartmut Ruffer

Das hört sich gut an“, meint Ralf Kettemann zu dem Spiel TSV Ilshofen gegen die Stuttgarter Kickers. „Das Entscheidende aber ist, dass es kein Test- oder Pokalspiel ist, sondern ein Ligaspiel“, bemerkt Ilshofens Spielertrainer. „Die Kickers sind sicherlich der größte Name in dieser Klasse; das macht uns auch noch mal bewusst, dass wir nun in der Oberliga sind. Natürlich ist das cool.“

Die Kickers hatten einen holprigen Start, doch in den vergangenen vier Spielen schossen sie elf Tore und ließen keines zu. „Es hat sich nicht so viel verändert“, meint Trainer Tobias Flitsch. „Wir hatten etwas Pech und nun haben wir etwas Glück.“ Er verweist auf die Partie in Neckarsulm, in der die Kickers mit einem Elfmeter in der Nachspielzeit gewannen. „Von den Ergebnissen her bin ich mit den vergangenen Wochen zufrieden, aber spielerisch haben wir noch viel Potenzial.“

Flitsch kennt den TSV Ilshofen noch vom WFV-Pokalfinale der vergangenen Spielzeit. Damals war er noch Trainer beim SSV Ulm, der mit 3:0 gewann. „Ilshofen hat schon im Halbfinale gegen Großaspach eine enorm hohe spielerische Qualität gezeigt. Dass sie nun auch eine Liga höher ihren Stil mit den vielen Pass-Stafetten beibehalten haben, ist eine starke Leistung.“ Viel Ballbesitz allerdings reicht nicht. Das musste der TSV am vergangenen Samstag in Neckarsulm erfahren. „Wir haben uns zu wenig Chancen herausgespielt“, erinnert sich Kettemann an die 0:1-Niederlage. „Das war schade, denn wir haben ein solides Spiel gemacht.“

Zwei Angeschlagene

Gegen die Kickers kehrt Carl Murphy wieder ins Ilshofener Team zurück. Lamar Yarbrough plagt sich mit einem Infekt, Baba Mbodji mit muskulären Problemen herum. Bei den Stuttgarter Kickers sind bis auf Josip Landeka alle Mann dabei. Jener Landeka stand vor zehn Jahren schon einmal bei den Kickers unter Vertrag. Einer seiner Mitspieler in der damaligen Drittligasaison hieß Ralf Kettemann. „Eigentlich sind zehn Jahre keine lange Zeit“, so der heutige Ilshofener Spielertrainer. „Ich habe mir bis zum Ende der vergangenen Runde nicht vorstellen können, mit „meinem“ Verein einmal ein Ligaspiel gegen den Club zu absolvieren, bei dem ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben habe. Das ist schon ein bisschen verrückt“, meint der 31-jährige Kettemann.

Info TSV Ilshofen – Stuttgarter Kickers, Samstag, 15.30 Uhr