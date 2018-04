Fußball Der Blick geht in Richtung Aufstiegsrelegation

Satteldorf / Volker Ehrmann

Die stark gebeutelten Fellbacher reisten mit einer Rumpftruppe nach Satteldorf, um dort wenigstens einen Punkt zu ergattern. Doch schon nach wenigen Minuten war klar, dass dieses Unterfangen an diesem Tag sehr schwer werden würde. Die zwei mitgebrachten Auswechselspieler hatten bereits nach 20 Spielminuten ihren Einsatz und somit hatten die Remstäler keinen Ersatzspieler mehr.

Satteldorf tut sich schwer

Satteldorf tat sich zwar schwer auf dem holprigen Geläuf, ansprechende Torchancen zu kreieren, doch die Dominanz war in der ersten Halbzeit dennoch deutlich. Bis zur 42. Spielminute hielt jedoch das Abwehrbollwerk der Gäste, ehe Patrick Beck nach einem Pass in die Tiefe den Ball zum vielumjubelten 1:0 am Gästetorwart vorbeispitzelte.

Mutiger in Durchgang zwei

Etwas mutiger kamen die Gäste aus der Halbzeitpause. In der 52. Spielminute konnte Spvgg-Tormann Patrick Grobshäuser erst im Nachfassen einen Schuss innerhalb des Strafraums parieren. Doch Satteldorf legte in der Folgezeit wieder einen Zahn zu und so konnte Firat Dogonay in der 66. Spielminute auf 2:0 erhöhen.

Der Widerstand der Fellbacher war dadurch gebrochen und Martin Kreiselmeyer sowie Michael Beyer schraubten in den letzten 20 Minuten das Ergebnis noch auf 4:0. Mit diesem Sieg kann man im Satteldorfer Lager zufrieden sein und getrost den Blick auf Löchgau richten, um gegebenenfalls doch noch an Tabellenplatz zwei zu schnuppern.

Spvgg Satteldorf – SV Fellbach

4:0 (1:0)

Tore: 1:0 Patrick Beck (42.), 2:0 Firat Dogonay (66.), 3:0 Martin Kreiselmeyer (70.), 4:0 Michael Beyer (87.)

Spvgg Satteldorf: Grobshäußer, Kreft, König (80. Jüttner), A. Etzel, Hörle, Schlageter (63. Beyer), Becker (71. Doderer), Beck, Eberlein, Kreiselmeyer (73. Kamptmann), Dogonay