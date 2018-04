Fußball Der Abstieg rückt immer näher

Schwäbisch Hall / Hartmut Ruffer

Die Sportfreunde Schwäbisch Hall befinden sich auf der Autobahn und drücken aufs Gas. Sie steuern mit erhöhter Geschwindigkeit auf die nächste Ausfahrt zu – und diese heißt Landesliga. Das Schlusslicht verlor gestern Nachmittag völlig zu Recht gegen den VfB Neckarrems mit 0:3. Zwar stehen noch zehn Saisonspiele aus, doch angesichts dieser Leistung dürften nur noch die kühnsten Optimisten von einer Rettung ausgehen.

Gästetrainer Markus Koch gilt als ein besonnener Vertreter seiner Zunft. Er sprach davon, dass der Spielverlauf „günstig“ für sein Team gewesen sei. Er meinte damit die letzten 15 Minuten der ersten Hälfte, die dem VfB die Führung einbrachte. Zunächst hatte Hall zwei Möglichkeiten: Serhat Ayvaz scheiterte mit einem Heber, Daniel Martin schoss nach der besten Kombination des Haller Teams übers Tor. Dann war wieder Hall im Angriff, doch die Gäste eroberten den Ball und konterten. Eine Flanke wird abgefälscht und senkt sich hinter Torwart Lukas Dambach an den Pfosten. Am schnellsten reagierte Eugenio del Genio, der den Ball aus rund sieben Metern ins Tor wuchtete.

Einbruch nach der Pause

Bis dahin spielten die Haller zumindest ordentlich, auch wenn offensiv wenig zusammenlief. Äußerst unangenehm war den Hallern das frühe Anlaufen der Gäste. Häufig gerieten die Sportfreunde unter Druck, konnten nicht in Ruhe ihr Spiel aufbauen. Als Gabriel Simion nahe der eigenen Torauslinie sich per Doppelpass befreien wollte, platzte Kapitän Ali Gökdemir der Kragen: „Wir sind nicht Barcelona! Schlag das Ding weg!“

Nach dem Wechsel stellte sich bei fast allen Hallern Lethargie ein. Die Körpersprache stimmte bei vielen nicht. Die Zuschauer fingen an laut und vernehmlich zu grummeln. Trainer Petar Kosturkov wurde nach dem Spiel deutlich. „Ich bin enttäuscht von der Laufbereitschaft meiner Mannschaft. Mit Verbandsliganiveau hatte das nichts zu tun. Man kann so etwas nicht nur mit spielerischen Mitteln lösen. Man braucht auch Kampf, aber das war nicht der Fall“, stellte der Bulgare indirekt die Charakterfrage.

Die Gäste konnten so ohne Probleme das Spiel kontrollieren „trotz des holprigen Platzes“, wie Trainer Markus Koch anmerkte. Nach 76 Minuten sorgte der eingewechselte Micha-Colin Läubin dafür, dass sich viele der rund 350 Zuschauer vorzeitig auf den Heimweg machten. Alexandru Popescu brachte sie zunächst zum Raunen, als dieser zwischen zwei Hallern durchmarschierte und so den Treffer vorbereitete. Lars Ruckh traf in der 81. Minute mit einem strammen Schuss, hatte dabei etwas Glück, doch das hatten sich die Gäste bis dahin auch verdient.