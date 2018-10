Fußball Den Gegner nach allen Regeln demontiert

Bretzfeld / Werner Ellinger

Mit einer imposanten Leistung fegte der TSV Eutendorf die SGM Bretzfeld vom Platz. Es war ein Spiel, in dem man in Superlativen verfallen kann. Nach der Pause schaltete der Tabellenzweite aus Eutendorf einige Gänge höher und deklassierte den Gegner mit 6:1 Toren.

Beim TSV Eutendorf stimmte an diesem Tage einfach alles: eine sehr gut stehende Eutendorfer Abwehrreihe um Philipp und Schimanek, ein schnell überbrückendes Mittelfeld, die das Umschaltspiel bestens beherrschte und die Sturmspitzen Bouidia, Lenghel und Alexandru, die die Bretzefelder Abwehrreihe des Öfteren in Nöten brachte.

Selbst als der TSV Eutendorf kurz nach Wiederanpfiff einen Spieler durch die Ampelkarte verlor und die restlichen 20 Minuten in Unterzahl spielen musste, waren die Gäste trotz allem überlegen und torgefährlicher.

Den Eutendorfern gelang ein optimaler Start. Nach einem Freistoß setzte Päun (9.) den Ball zum 0:1 in das Gehäuse. Nur kurz darauf zirkelte D. Bouidia den Ball am langen Pfosten vorbei. Glück für den TSV in der 27. Minute: Nach einem Pfostenschuss setzte ein Bretzfelder den Abpraller über das Gehäuse. In der 40. Minute dann der Ausgleich der

Heimelf per Kopfball zum 1:1. Doch kurz vor dem Halbzeitpfiff netzte Kevin Philipp nach einem Freistoß per Kopfball (43) zum 2:1 ein. Kurz nach Wiederanpfiff wurde der TSV durch eine Gelb-Rote Karte dezimiert.

Doch dies sollte den Eutendorfern Auftrieb geben. Nach einer feinen Einzelleitung zirkelte Redouane Bouidia (64). Den Ball ins lange Eck. Danach gab der TSV Eutendorf den Ton. Es sollten weitere schön herausgespielte Tore folgen: Lenghel ließ bei einem Solo die gesamte Abwehrreihe samt Torhüter stehen (73.) und erhöhte auf 4:1. Nach einer schönen Kombination zwischen Ale­xandru und Lenghel durfte dieser zum 5:1 (76.) erhöhen und den Schlusspunkt (85.) setzte Alexandru mit einem Treffer in den Dreiangel zum 6:1.

Nächster Gegner der Eutendorfer ist der zwei Punkte schlechter dastehende Tabellendritte Dimbach.

TSV Eutendorf: Oguzhan Büyükfirat, Jochen Schimanek, Momcilo Pavlovic, Marian Radu, Kevin Philipp, Christoph Offner, Djilai Bouidia, Ionut Päun, Martin Lenghel, Redouane Bouidia, Vasile Alexandru, Marian Schimanek, Vedran Saric, Mihai Tatar.