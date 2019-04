Der TSV Eutendorf liegt gegen Bretzfeld zur Pause mit 0:1 zurück, gewinnt aber nach einer starken zweiten Hälfte schließlich verdient mit 4:1.

Dank einer starken 2. Spielhälfte gewann der TSV Eutendorf das Spiel gegen den Tabellenzwölften aus Bretzfeld mit 4:1. Nach einem Rückstand zur Halbzeit trumpfte die Butz-Truppe im zweiten Spielabschnitt stark auf und gewann das Spiel letztendlich verdient.

Äußerst schwer tat sich die Heimelf in den ersten 45 Minuten. Die Gäste gingen früh in Führung und konnten diesen Vorsprung in die Halbzeitpause retten. Die Heimelf erzeugte zu wenig Durchschlagskraft, es fehlte der finale Pass zu den Stürmern, um eine Torgefahr hervorzurufen. Die Bretzfelder waren da läuferisch und spielerisch das bessere Team. Dies sollte sich in der zweiten Spielhälfte ändern. Durch schnelle Konter wurde die Gästeabwehr des Öfteren in Verlegenheit gebracht und in dieser Phase hatte der TSV die Chance, das Ergebnis noch höherzuschrauben.

Zum Spielverlauf: Die Gäste hatten die erste gefährliche Aktion, doch der Ball ging knapp über die Querlatte des TSV-Tors. In der 14. Spielminute vollendeten die Bretzfelder eine Aktion über ihre linke Seite und Wilhelm erzielte das 1:0. Danach hatte die Heimelf einige Aktionen durch Alexandru und R. Bouidia, die jedoch nicht zum Erfolg führten.

Einen besseren Auftakt hatte die Heimelf in zweiten Spielabschnitt. Es waren gerade zwei Minuten gespielt, als R. Bouidia gekonnt den Ball am Torhüter vorbei zum Ausgleich vollendete. In der 61. Minute wurde Alexandru im Strafraum von den Beinen geholt. Den Strafstoß verwandelte er zur 2:1-Führung. Nur kurz darauf eine weitere gute Chance der Heimelf, doch D. Bouidia scheiterte aus kurzer Distanz am Gästekeeper. Auch der Eutendorfer Torwart stand danach des Öfteren im Mittelpunkt und musste mit einigen guten Aktionen den Ausgleich verhindern. In der Schlussphase wurden die Gäste regelrecht ausgekontert und so konnte der TSV mit zwei schön herausgespielten Toren durch D. Bouidia (78. und 83.) auf 4:1 erhöhen. Aufgrund der starken zweiten Spielhälfte letztendlich ein verdienter Erfolg.

