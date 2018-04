Frauenfußball Den Dreier ganz fest im Visier

Crailsheim / Günther Herz

Die nächsten beiden Wochen müssen die Crailsheimer Fußballfrauen unbedingt ihre Heimbilanz aufpolieren, wollen sie in der Regionalliga verbleiben. Dies wird selbst gegen den Tabellenletzten Würzburg nicht einfach sein.

Derzeit stehen beide Mannschaften auf einem Abstiegsplatz. Würzburg rangiert mit 14 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. Crailsheim mit 24 Punkten auf Rang 11 mit nur einem Punkt Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz hinter Löchgau.

Fast aussichtslos für Würzburg

Bei noch vier ausstehenden Spielen beider Mannschaften scheint es für Würzburg fast aussichtslos, die Klasse zu halten, denn sie müssten hier alle Spiele gewinnen. Für Crailsheim wird es auch nicht einfach werden. Selbst wenn sie die noch ausstehenden zwei Heimspiele gewinnen sollten, sind sie mit den dann erreichten 30 Punkten noch nicht ganz auf der sicheren Seite.

Die Fußballerinnen aus Unterfranken trumpften vor allem in der Schlussphase des Spiels gegen Ingolstadt und Regensburg groß auf und erzielten hier jeweils noch die Anschlusstreffer. Überhaupt ist die Offensivabteilung des „Eisenbahner-Clubs“ gut aufgestellt und hat auch mehr Treffer in den bisherigen Rundenspielen erzielt als die TSVlerinnen. Dafür scheint die Abwehr durchaus verwundbar. Die treffsichere Luisa Scheidel und die eminent schnelle Melike Baki werden hier hoffentlich ihre Nadelstiche setzen können, um letztendlich einen Heimsieg zu sichern.

Auch wäre den weiteren Offensivkräften, Sophia Klärle und Celine Pollak, endlich wieder mal ein Volltreffer zu gönnen. Nach wie vor vermisst man im Offensivspiel die verletzte Simone Klenk als Unruheherd und treffsichere Schützin sehr.

Der Druck lastet schwer auf den TSV-Frauen. Sie haben aber in der letzten Saison gelernt, mit diesem gut umzugehen und gerade in derart kritischen Situationen eine besonders konzentrierte und gute Leistung zu bringen. Das Crailsheimer Coaching-Team hat in den letzten Trainingseinheiten gut mit der Mannschaft gearbeitet und geht zusammen mit dem Team mit gesundem Optimismus ins Spiel.

B-Juniorinnen verstärken Kader

Da die Runde der B-Juniorinnen in der Bundesliga bereits an diesem Samstag endet, kann die Elf um Spielführerin Juliane Klenk in den nächsten vier Spielen mit dem Einsatz dieser Kräfte rechnen, sodass der überaus schmale Kader durchaus Verstärkung durch talentierte und ehrgeizige Perspektivspielerinnen erfahren wird.

Info TSV Crailsheim – ETSV Würzburg, Sonntag, 14 Uhr