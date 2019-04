Die Spvgg Gröningen-Satteldorf gastiert am späten Sonntagnachmittag beim TV Oeffingen. Während der Gastgeber am vergangenen Wochenende eine 0:3-Niederlage bei Germania Bietigheim einstecken musste, holte Satteldorf einen Punkt gegen die TSG Öhringen. Im ersten Spiel unter dem neuen Spvgg-Trainer Marcus Becker hielt sich die Defensive schadlos, offensiv lief allerdings auch nicht viel zusammen, weshalb letztlich ein 0:0 zu Buche stand. Keeper Manuel Schoppel stand nach langer Verletzungspause wieder im Tor.

Satteldorf findet sich in der Landesliga-Tabelle auf Platz 10 wieder (26 Punkte), Oeffingen steht auf Rang 6 (33). Bester Torjäger beim Heimatklub des Weltmeisters Sami Khedira ist in dieser Saison Lutonda Ntiti, der in 20 Spielen sieben Tore erzielt hat.

Nach der Partie gegen Satteldorf duellieren sich die Oeffinger erneut mit einem Team aus Hohenlohe. Am Samstag in einer Woche treten sie bei den Sportfreunden in Hall an.

Info TV Oeffingen – Spvgg Gröningen-Satteldorf, Sonntag, 16 Uhr