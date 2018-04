Fußball Das Top-Spiel steigt in Gaildorf

Am 23 / Hans Buchhofer

Am 23. Spieltag der Fußball-Kreisliga A1 Hohenlohe muss der SV Westheim beim TSV Gaildorf zeigen, ob er seine Führung verteidigen kann. Der VfL Mainhardt ist drauf und dran, den Westheimern die Spitzenposition in der Tabelle abzujagen. Mainhardt spielt beim SC Steinbach, der zu Hause in neun Partien 14 Punkte erreichen konnte. Mit dieser Bilanz werden es die Platzherren schwer haben, gegen den Favoriten zu bestehen, der zuletzt die Dimbacher zweistellig abfertigte.

Der SC Michelbach/Wald will ebenfalls noch vorne mitreden und dürfte im Heimspiel gegen den abstiegsgefährdeten TSV Pfedelbach II keine größeren Probleme bekommen. Nach der Pleite gegen Mainhardt will sich Dimbach gegen den SC Ingelfingen rehabilitieren. Der Gast rechnet aber mit einem Sieg und hätte sich damit noch mehr Luft nach unten verschafft. Der zuletzt spielfreie TSV Kupferzell gastiert beim SSV Hall.

SSV in einer Schwächephase

Die Platzherren verloren am Sonntag in Untersteinbach und scheinen zu Hause gegen den TSV Kupferzell erneut Probleme zu bekommen. Die Schlagerpaarung des 23. Spieltages wird am Sonntag auf der Gaildorfer Bleichwiese ausgetragen. Spitzenreiter SV Westheim will dieses Lokalduell gewinnen, um vorne bleiben zu können. Die Einheimischen haben sich in den vergangenen Spielen stabilisiert, waren aber am Sonntag beim Sieg in Künzelsau nicht frei von Schwächen. Die Westheimer werden aber solche Schwächeperioden besser nutzen und mit ihrem Paradesturm die Gaildorfer Abwehr sicher ganz schön unter Druck setzen. Es wird sich zeigen, ob die Platzherren diesem Druck standhalten können und ob sie ihre Möglichkeiten nutzen können. Keine Frage, auf der Bleichwiese wird ein spannendes A-Liga-Match erwartet.

Nach etlichen Niederlagen schaffte der TSV Eutendorf gegen Steinbach einen Sieg und braucht sich weniger Sorgen um einen gesicherten Tabellenplatz zu machen. Die Eutendorfer können morgen ihre Lage noch komfortabler gestalten, wenn sie von Schlusslicht Tura Untermünkheim II mit drei Punkten nach Hause zurückkehren. Die Chancen für einen Sieg sind reell, da die Gastgeber in der Abwehr mit 68 Gegentoren anfällig sind. Mit dem nötigen Druck werden die Gäste auch zu ihren Toren kommen.