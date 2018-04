Fußball Das richtige Gefühl im Fuß

Ilshofen / Hartmut Ruffer

Die Festwochen des TSV Ilshofen gehen weiter. Nach dem überraschenden 2:0-Pokalerfolg gegen den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach scheint der zuletzt etwas schwächelnde TSV auch in der Liga wieder in die Erfolgsspur zu kommen. Der 5:0-Erfolg gegen den FC Wangen war auch in dieser Höhe verdient.

Gästetrainer Adrian Philipp, der aufgrund der enormen Verletztenliste des FC selbst spielen musste, erkannte den Unterschied neidlos an. „Ilshofen ist einfach klasse besetzt und hat das auch gezeigt.“ Das einzige, was ihn etwas ärgerte, waren die Freistoßgegentore, die er als „doof“ bezeichnete. Damit war nicht die Ausführung gemeint – die war sowohl von Ralf Kettemann als auch von Florian Maas hervorragend – sondern das Zustandekommen der Freistöße. Denn seine Spieler verhielten sich in allen drei Szenen, die zum Pfiff des Schiedsrichters Jochen Rottner führten, ziemlich naiv.

Kurz trifft nach der Pause

Ilshofen nutzte das aus, wenn auch diesmal einige Großchancen nicht verwertet wurden. So schaffte es Benjamin Kurz nach nicht einmal drei Minuten, den Ball am leeren Tor vorbeizujagen. Besser machte er es in der 48. Minute, als er mit dem 3:0 für die Vorentscheidung sorgte.

Bis auf einen Konter, der in der Anfangsphase mit einem Schuss ans Außennetz endete, hatte Wangen keine Offensivaktionen. „Das war schon das zweite Spiel hintereinander, in dem ich fast nichts zu tun hatte“, meinte Torhüter Karel Nowak mit einem glücklichen, aber auch selbstbewussten Lächeln. Schließlich war die Partie zuvor jene gegen Großaspach. Dass es bei Ilshofen lief, konnte man auch daran erkennen, dass Spielertrainer Ralf Kettemann nach gut 70 Minuten das Feld verließ – unter starkem Beifall der Zuschauer, die damit nicht nur seine beiden Freistoßtore honorierten.

Entspannt konnte der Spielertrainer die letzten Minuten verfolgen und nach Spielende noch flachsen: „Ich wusste, dass Flo noch einen im Fuß hatte“, meinte er mit einem Augenzwinkern. Mit Flo ist Florian Maas gemeint, der mit einem Freistoß aus nahezu der gleichen Entfernung wie Kettemann zuvor zum 4:0 nun zum 5:0 traf.

Nach dem Spiel mahnte Kettemann seine Mannschaft zur Regeneration an. Bereits morgen mus der TSV wieder bereit sein: Er empfängt um 14 Uhr den VfL Pfullingen zum Nachholspiel. Und am kommenden Wochenende folgt das Gipfeltreffen mit den Sportfreunden Dorfmerkingen, die zuletzt schwächelten.

Kettemann rief dem Team zu: „Vielleicht fängt unsere Saison erst jetzt richtig an!“